Право

В Казахстане создадут реестр участников экономических преступлений

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 15:31 Фото: АФМ РК
Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.

Кроме того, устанавливаются:

  • основания для постановки на учет, снятия с учета;
  • перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
