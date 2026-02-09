Какие госпроекты относятся к критически важным и общестрановым
Поправками в новой редакции изложен Порядок отнесения объектов к критически важным проектам и к проектам общестранового значения.
Так, говорится, что порядок отнесения объектов к критически важным и проектам общестранового значения определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.
При этом целевые трансферты на развитие передаются вышестоящими бюджетами в нижестоящие на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования.
К критически важным объектам относятся:
объекты, аварийное прекращение деятельности которых может привести к возникновению ЧС глобального или регионального масштаба:
- объекты биологической безопасности, обеспечивающие хранение особо опасных патогенов и уникальных биологических веществ на территории научно-исследовательских институтов;
- берегоукрепительные работы рек, обеспечивающие безопасность населенных пунктов от паводков и наводнений;
- реконструкция гидротехнических сооружений;
- реконструкция теплоэлектроцентралей и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше, при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция подстанций и линии электропередачи напряжением выше 35/10/0,4 кВ, при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам, при износе сетей не менее 70%;
- реконструкция групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;
- канализационно-очистные сооружения производительностью не менее 100 тыс. м3/сут (метров кубических в сутки);
общегосударственные инфраструктурные объекты, обеспечивающие социально-экономическое развитие центров экономического роста в долгосрочной перспективе:
- строительство ТЭЦ и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше;
- строительство подстанций и линии электропередачи напряжением выше 35/10/0,4 кВ;
- реабилитационные центры для инвалидов свыше 150 коек (включительно);
- многопрофильные больницы свыше 200 коек (включительно) и поликлиники свыше 250 посещений (включительно) в смену;
- перинатальные центры свыше 200 коек (включительно);
- центры крови;
- инфекционные больницы свыше 200 коек (включительно);
- национальные госпитали свыше 300 коек (включительно);
- объекты культуры республиканского значения;
- спортивно-зрелищные, крытые здания или открытые сооружения республиканского значения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек;
К проектам общестранового значения относятся:
объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы:
- объекты горнолыжной инфраструктуры (подвесные канатные дороги, подъездные автомобильные дороги, инженерно-коммуникационная инфраструктура) республиканского значения;
- метрополитены;
объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли:
- аэропорты, терминалы, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры в туристических регионах, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, а также промышленных городах областного значения, предусмотренные Планом мероприятий по социально-экономическому развитию;
- магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления от магистральных газопроводов, автоматизированные газораспределительные станции, подводящие межпоселковые газопроводы высокого давления, газораспределительные сети в пределах границ (черты) населенных пунктов;
- строительство магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам;
- строительство групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;
- строительство гидротехнических сооружений;
- санация крупных рек, протекающих по территории нескольких областей, городов республиканского значения, столицы;
- подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к специальным экономическим и индустриальным зонам;
- объекты образования, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта в области образования "Комфортная школа";
- объекты здравоохранения, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения";
- объекты жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов";
- объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемые в рамках Национального проекта в области связи "Доступный интернет".
Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы для отнесения объекта к критически важным и к проектам общестранового значения представляет в соответствующий центральный государственный орган:
- письмо-заявку с приложением паспорта объекта, раскрывающего краткую информацию (наименование администратора бюджетной программы, место реализации, цель и задачи объекта, в том числе в количественном выражении, период реализации, компоненты, планируемый объем инвестиций);
- сведения о балансодержателе, копии документов, подтверждающих право собственности;
- сведения об альтернативных вариантах, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора объекта в качестве оптимального пути ее решения;
- результат технического обследования надежности и устойчивости объекта, представляемого в соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (в случае проведения реконструкции);
- положительные экономические заключения местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение, ТЭО, за исключением проектов, не требующих разработки ТЭО, или ФЭО в зависимости от специфики ГИП;
- другие материалы, документы, подтверждающие и раскрывающие информацию об объекте.
Соответствующий центральный государственный орган в течение 15 рабочих дней рассматривает пакет документов на их комплектность и соответствие объекта вышеперечисленным критериям и подготавливает соответствующее заключение отраслевой экспертизы для дальнейшего вынесения на рассмотрение ведомственной бюджетной комиссии.
По итогам решения ведомственной бюджетной комиссии соответствующий центральный государственный орган в течение 2 рабочих дней направляет заключение отраслевой экспертизы местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы.
Заключение отраслевой экспертизы содержит оценку:
- проблемы текущего состояния отрасли, которая влияет на ее дальнейшее развитие;
- предполагаемых социально-экономических эффектов от реализации проекта, в том числе влияние на пополнение доходной части бюджета, создание постоянных и временных рабочих мест;
- альтернативных источников финансирования, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы;
- соответствия проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов, разрабатываемой центральным уполномоченным органом по региональной политике и утверждаемой правительством РК;
- выводы.
Соответствующий центральный государственный орган по итогам выдачи положительного заключения отраслевой экспертизы местному исполнительному органу направляет полный пакет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике.
При соответствии государственной инвестиционной политики (ГИП) критериям центральный уполномоченный орган по бюджетной политике включает критически важные проекты и проекты общестранового значения в портфель ГИП.
Также говорится, что не допускается отнесение объекта к критически важным объектам и к проектам общестранового значения, направленного на проведение капитального (восстановительного) ремонта.
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.