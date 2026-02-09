Какие госпроекты относятся к критически важным и общестрановым

Министр национальной экономики приказом от 2 февраля 2026 года внес изменения в Правила планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, сообщает Zakon.kz.

Поправками в новой редакции изложен Порядок отнесения объектов к критически важным проектам и к проектам общестранового значения.

Так, говорится, что порядок отнесения объектов к критически важным и проектам общестранового значения определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

При этом целевые трансферты на развитие передаются вышестоящими бюджетами в нижестоящие на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования.

К критически важным объектам относятся:

объекты, аварийное прекращение деятельности которых может привести к возникновению ЧС глобального или регионального масштаба:

объекты биологической безопасности, обеспечивающие хранение особо опасных патогенов и уникальных биологических веществ на территории научно-исследовательских институтов;

берегоукрепительные работы рек, обеспечивающие безопасность населенных пунктов от паводков и наводнений;

реконструкция гидротехнических сооружений;

реконструкция теплоэлектроцентралей и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше, при износе сетей не менее 70%;

реконструкция подстанций и линии электропередачи напряжением выше 35/10/0,4 кВ, при износе сетей не менее 70%;

реконструкция магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам, при износе сетей не менее 70%;

реконструкция групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;

канализационно-очистные сооружения производительностью не менее 100 тыс. м3/сут (метров кубических в сутки);

общегосударственные инфраструктурные объекты, обеспечивающие социально-экономическое развитие центров экономического роста в долгосрочной перспективе:

строительство ТЭЦ и котельных мощностью 100 Гкал/час и выше;

строительство подстанций и линии электропередачи напряжением выше 35/10/0,4 кВ;

реабилитационные центры для инвалидов свыше 150 коек (включительно);

многопрофильные больницы свыше 200 коек (включительно) и поликлиники свыше 250 посещений (включительно) в смену;

перинатальные центры свыше 200 коек (включительно);

центры крови;

инфекционные больницы свыше 200 коек (включительно);

национальные госпитали свыше 300 коек (включительно);

объекты культуры республиканского значения;

спортивно-зрелищные, крытые здания или открытые сооружения республиканского значения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) более 500 человек;

К проектам общестранового значения относятся:

объекты, обеспечивающие экономическое развитие не менее двух областей, городов республиканского значения, столицы:

объекты горнолыжной инфраструктуры (подвесные канатные дороги, подъездные автомобильные дороги, инженерно-коммуникационная инфраструктура) республиканского значения;

метрополитены;

объекты, направленные на решение в установленные сроки задач путем единовременной реализации в масштабах страны однородных проектов в определенной отрасли:

аэропорты, терминалы, взлетно-посадочные полосы и иные объекты авиационной инфраструктуры в туристических регионах, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, а также промышленных городах областного значения, предусмотренные Планом мероприятий по социально-экономическому развитию;

магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления от магистральных газопроводов, автоматизированные газораспределительные станции, подводящие межпоселковые газопроводы высокого давления, газораспределительные сети в пределах границ (черты) населенных пунктов;

строительство магистральных сетей теплоснабжения любого диаметра и распределительных (внутриквартальных) сетей теплоснабжения и сооружения на них условным (внутренним) диаметром от 350 мм (миллиметров) (включительно), относящиеся к технически сложным объектам;

строительство групповых водоводов внутренним диаметром 300 мм (миллиметров) и более;

строительство гидротехнических сооружений;

санация крупных рек, протекающих по территории нескольких областей, городов республиканского значения, столицы;

подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к специальным экономическим и индустриальным зонам;

объекты образования, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта в области образования "Комфортная школа";

объекты здравоохранения, реализуемые в рамках пилотного Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения";

объекты жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов";

объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, реализуемые в рамках Национального проекта в области связи "Доступный интернет".

Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы для отнесения объекта к критически важным и к проектам общестранового значения представляет в соответствующий центральный государственный орган:

письмо-заявку с приложением паспорта объекта, раскрывающего краткую информацию (наименование администратора бюджетной программы, место реализации, цель и задачи объекта, в том числе в количественном выражении, период реализации, компоненты, планируемый объем инвестиций);

сведения о балансодержателе, копии документов, подтверждающих право собственности;

сведения об альтернативных вариантах, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора объекта в качестве оптимального пути ее решения;

результат технического обследования надежности и устойчивости объекта, представляемого в соответствии с законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (в случае проведения реконструкции);

положительные экономические заключения местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение, ТЭО, за исключением проектов, не требующих разработки ТЭО, или ФЭО в зависимости от специфики ГИП;

другие материалы, документы, подтверждающие и раскрывающие информацию об объекте.

Соответствующий центральный государственный орган в течение 15 рабочих дней рассматривает пакет документов на их комплектность и соответствие объекта вышеперечисленным критериям и подготавливает соответствующее заключение отраслевой экспертизы для дальнейшего вынесения на рассмотрение ведомственной бюджетной комиссии.

По итогам решения ведомственной бюджетной комиссии соответствующий центральный государственный орган в течение 2 рабочих дней направляет заключение отраслевой экспертизы местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы.

Заключение отраслевой экспертизы содержит оценку:

проблемы текущего состояния отрасли, которая влияет на ее дальнейшее развитие;

предполагаемых социально-экономических эффектов от реализации проекта, в том числе влияние на пополнение доходной части бюджета, создание постоянных и временных рабочих мест;

альтернативных источников финансирования, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы;

соответствия проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов, разрабатываемой центральным уполномоченным органом по региональной политике и утверждаемой правительством РК;

выводы.

Соответствующий центральный государственный орган по итогам выдачи положительного заключения отраслевой экспертизы местному исполнительному органу направляет полный пакет в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике.

При соответствии государственной инвестиционной политики (ГИП) критериям центральный уполномоченный орган по бюджетной политике включает критически важные проекты и проекты общестранового значения в портфель ГИП.

Также говорится, что не допускается отнесение объекта к критически важным объектам и к проектам общестранового значения, направленного на проведение капитального (восстановительного) ремонта.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.