Правила безопасности на железнодорожном транспорте: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 2 февраля 2026 года внесены изменения в Правила включения и исключения магистральных, станционных путей и иных объектов, технологически необходимых для функционирования магистральной железнодорожной сети, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Национальная железнодорожная компания в течение семи рабочих дней с момента получения обращения проводит осмотр и испытание станционных путей и объектов на соответствие требованиям Правил безопасности на железнодорожном транспорте.

По результатам осмотра станционных путей объектов Национальная железнодорожная компания в течение трех рабочих дней готовит предложение о передаче станционных путей и иных объектов в перечень станционных путей и иных объектов, технологически необходимых для функционирования магистральной железнодорожной сети, и направляет в уполномоченный орган.

Предложение готовится с учетом функционального назначения имущества, исходя из следующих условий:

необходимости обеспечения безопасности перевозочного процесса, движения поездов и производства маневровых работ на станциях;

обеспечение увеличения пропускной и перерабатывающей способности раздельных пунктов магистральной железнодорожной сети;

обеспечение развития станции примыкания;

использование объектов (железнодорожных путей) для осуществления подачи-уборки на подъездные пути, операций по обгону и скрещению пассажирских и грузовых поездов; необходимость обеспечения содержания объектов в технически исправном состоянии и производства своевременного текущего и капитального ремонта;

наличие правоустанавливающих и идентификационных документов на объекты недвижимого имущества (идентификационный документ на земельный участок, кадастровый паспорт, государственная регистрация в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан").

Приказ вводится в действие с 17 февраля 2026 года.