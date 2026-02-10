#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев: Мы создаем систему, гарантирующую защиту прав человека и определяющую реальные пути их достижения

президент РК Касым-Жомарт Токаев, расширенное заседание правительства, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:33 Фото: akorda.kz
Выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие принципы легли в основу новой Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент, "в конечном счете суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина".

"И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. К примеру, по предложению адвокатского сообщества впервые вводится отдельная статья об адвокатуре. В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что "брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины". В проекте Конституции отдельное внимание уделено бережному отношению к природе, что, на мой взгляд, очень важно".Касым-Жомарт Токаев

Он считает нужным "усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой".

"В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда". Полагаю, есть смысл добавить, что и "выселение из жилища" иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов Конституционной комиссии рассмотреть это предложение".Касым-Жомарт Токаев

В целом, как подчеркнул президент, "проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана".

Состав Конституционной комиссии уникален и в нем нет зарубежных экспертов – Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев оценил проект новой Конституции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
