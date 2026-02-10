В проекте Конституции прописали условия, когда нельзя будет распускать Курултай

Заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов на заседании Комиссии по конституционной реформе 10 февраля 2026 года рассказал, какие нормы предложили внести в проект Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахыт Нурмуханов отметил, что все еще продолжают поступать от граждан и экспертов предложения касательно проекта Конституции РК.

"Отдельные нормы касаются полномочий президента по роспуску Курултая. В опубликованном проекте Конституции полномочия эти указаны в императивной форме в части обязательного роспуска Курултая. Предлагается ее изложить в диспозитивной форме и изложить в качестве права президента. Соответствующие поправки внесены п.2, п.4, п.8 статьи 46, п.1 статьи 57 и пункты 1 и 2 статьи 62", – отметил он.

Кроме того в проекте Основного закона предлагается установить ограничения для роспуска Курултая:

в случае ЧС или войны;

если до окончания президентского срока осталось шесть месяцев;

в течение года после предыдущего роспуска;

в случаях указанных в статье 51 проекта Конституции.

"Курултай в этих случаях нельзя будет распускать", – подчеркнул Бахыт Нурмуханов.

7 февраля 2026 года в проект новой Конституции была внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты.