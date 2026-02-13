#Казахстан в сравнении
Право

Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт: утверждены правила

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:00 Фото: rawpixel
Постановлением правительства от 9 февраля 2026 года утверждены Правила распределения и порядка использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных ТОО "Карагандаликвидшахт", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что возмещению подлежат утраченный пострадавшим работником заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (приобретение лекарств, медицинское обследование, реабилитация, посторонний уход, протезирование, услуги банков, почты и прочее), если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не получает их бесплатно.

В случае смерти работника право на возмещение ущерба (вреда) имеют лица, указанные в статье 940 Гражданского кодекса РК.

Суммы возмещения ущерба (вреда), причиненного жизни и здоровью работников ликвидированных шахт, переданных ТОО "Карагандаликвидшахт", подлежат возмещению за счет республиканского бюджета.

Возмещение ущерба (вреда) производится ежемесячными платежами.

Размер подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода) определяется в процентах к среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до наступления утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии ее – общей трудоспособности.

Возмещение сумм ущерба осуществляется согласно перечню ликвидированных шахт, указанному в приложении к настоящим Правилам, которые ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.

Начисление и выплата сумм возмещения ущерба (вреда) производятся ТОО "Карагандаликвидшахт".

Уполномоченный орган в сфере угольной промышленности ежемесячно до 7 числа осуществляет финансирование ТОО "Карагандаликвидшахт" согласно утвержденному плану финансирования на соответствующий год.

ТОО "Карагандаликвидшахт" производит перечисление начисленных сумм возмещения ущерба (вреда) безналичным путем на счет получателей.

Пересылка сумм возмещения ущерба (вреда) в другие государства Содружества Независимых Государств производится по местожительству работников, имеющих право на возмещение ущерба (вреда).

По выделенным средствам ТОО "Карагандаликвидшахт" ежемесячно представляет в уполномоченный орган в сфере угольной промышленности отчет за предыдущий месяц до 20 числа следующего месяца.

Работники ликвидированных шахт, получающие возмещение ущерба (вреда), проживающие за пределами РК, представляют в ТОО "Карагандаликвидшахт" один раз в квартал (не позднее 10 числа первого месяца квартала) нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность, а также один раз в месяц (не позднее 5 числа месяца) сведения о фактическом месте проживания.

Перечень ликвидированных шахт

  • Долинская
  • Дубовская
  • Майкудукская
  • Северная
  • Топарская
  • Шерубай-Нуринская

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
