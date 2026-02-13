#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Право

Формирование перечня организаций допобразования по медицинским специальностям: утверждены правила

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:38 Фото: pixabay
Министром здравоохранения приказом от 9 февраля 2026 года утверждены правила формирования перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Перечень формируется уполномоченным органом в области здравоохранения на казахском и русском языках, отдельно по организациям высшего и послевузовского образования, национальным и научным центрам, научно-исследовательским институтам, высшим медицинским колледжам на базе аккредитованных медицинских организаций, осуществляющих дополнительное образование для врачей и для средних медицинских работников.

К организациям предъявляются следующие требования:

  • наличие лицензии на образовательную деятельность или статус научной организации;
  • наличие свидетельства об институциональной аккредитации, выданного аккредитационным органом, внесенного в реестр признанных аккредитационных органов;
  • наличие разработанных программ дополнительного образования с их приложением;
  • наличие доступа к профильным международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе;
  • наличие инновационных, симуляционных технологий и интерактивных методов обучения;
  • наличие информации о преподавательском составе:

- о лицах, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, академическую степень доктора философии или магистра в организациях высшего или послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами (вуз, НИИ, НЦ);

- о лицах, имеющих педагогическую категорию, прикладной или академический бакалавриат в высших медицинских колледжах. Количество штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, составляет не менее 40% от общего штата преподавателей;

- о преподавателях из числа специалистов практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего числа профессорско-преподавательского состава, которые проводят практические занятия;

- о преподавателях вуза, НИИ, НЦ дополнительного образования, имеющих опыт работы по профилю специальности не менее 10 лет и научно- педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

- о преподавателях высших медицинских колледжей, имеющих опыт работы по профилю специальности не менее 5 лет и научно – педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

наличие сведений о материально-техническом обеспечении:

  • наличие на праве собственности или по договорам об оперативном (доверительном) управлении, аренды (найма) аудиторного фонда, классов, лабораторий, соответствующих объему контингента слушателей, санитарно- техническим нормам и правилам;
  • наличие на праве собственности или по договорам об оперативном (доверительном) управлении, аренды (найма) соответствующего объему контингента слушателей по программам дополнительного образования, санитарно-техническим нормам и правилам компьютерного оборудования для демонстрации печатных, аудио, видеоматериалов, с доступом к сети Интернет, библиотечного фонда, симуляционного оборудования (манекенов, муляжей, тренажеров);
  • копия договора о подключении к Единой транспортной среде государственных органов;
  • наличие документов о клинических базах или договора с аккредитованными медицинскими организациями.

Сотрудник канцелярии уполномоченного органа в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает их на исполнение в соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее руководство и межотраслевую координацию медицинской науки, образования и кадровых ресурсов отрасли здравоохранения.

Для оценки условий реализации образовательных программ дополнительного образования сотрудник структурного подразделения в течение 30 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту на соответствие требованиям, указанным в пункте 5 правил, срок действия представленных документов, раcсматривает наличие правоустанавливающих документов, согласно которым реализация образовательных программ дополнительного образования специалистов здравоохранения является одним из видов деятельности и справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с веб-портала "электронное правительство".

При полном пакете документов и соответствии организации требованиям сотрудник структурного подразделения готовит проект решения на имя первого руководителя уполномоченного органа для включения данных организаций в Перечень организаций, осуществляющих дополнительное образование по медицинским специальностям, в течение 20 рабочих дней.

В случаях предоставления неполного пакета документов, недостоверной или неполной информации в течение 20 рабочих дней готовится мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который регистрируется в системе документооборота уполномоченного органа и направляется в организацию.

Организация вправе обжаловать результаты рассмотрения заявок.

Перечень актуализируется по мере рассмотрения заявок от организации и размещается на официальном сайте уполномоченного органа.

Специалисты структурного подразделения один раз в год осуществляют актуализацию данных организаций, включенных в Перечень путем проведения мониторинга.

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень
15:59, 21 мая 2024
Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень
Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям
16:33, 11 июля 2024
Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям
Утверждены правила организации отдыха и оздоровления детей в лагерях
14:22, 14 октября 2025
Утверждены правила организации отдыха и оздоровления детей в лагерях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
11:46, Сегодня
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
11:29, Сегодня
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
11:15, Сегодня
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
10:53, Сегодня
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: