Формирование перечня организаций допобразования по медицинским специальностям: утверждены правила

Министром здравоохранения приказом от 9 февраля 2026 года утверждены правила формирования перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Перечень формируется уполномоченным органом в области здравоохранения на казахском и русском языках, отдельно по организациям высшего и послевузовского образования, национальным и научным центрам, научно-исследовательским институтам, высшим медицинским колледжам на базе аккредитованных медицинских организаций, осуществляющих дополнительное образование для врачей и для средних медицинских работников.

К организациям предъявляются следующие требования:

наличие лицензии на образовательную деятельность или статус научной организации;

наличие свидетельства об институциональной аккредитации, выданного аккредитационным органом, внесенного в реестр признанных аккредитационных органов;

наличие разработанных программ дополнительного образования с их приложением;

наличие доступа к профильным международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе;

наличие инновационных, симуляционных технологий и интерактивных методов обучения;

наличие информации о преподавательском составе:

- о лицах, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, академическую степень доктора философии или магистра в организациях высшего или послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами (вуз, НИИ, НЦ);

- о лицах, имеющих педагогическую категорию, прикладной или академический бакалавриат в высших медицинских колледжах. Количество штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, составляет не менее 40% от общего штата преподавателей;

- о преподавателях из числа специалистов практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего числа профессорско-преподавательского состава, которые проводят практические занятия;

- о преподавателях вуза, НИИ, НЦ дополнительного образования, имеющих опыт работы по профилю специальности не менее 10 лет и научно- педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

- о преподавателях высших медицинских колледжей, имеющих опыт работы по профилю специальности не менее 5 лет и научно – педагогический стаж не менее 3 лет, повышение квалификации не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет по преподаваемому профилю;

наличие сведений о материально-техническом обеспечении:

наличие на праве собственности или по договорам об оперативном (доверительном) управлении, аренды (найма) аудиторного фонда, классов, лабораторий, соответствующих объему контингента слушателей, санитарно- техническим нормам и правилам;

наличие на праве собственности или по договорам об оперативном (доверительном) управлении, аренды (найма) соответствующего объему контингента слушателей по программам дополнительного образования, санитарно-техническим нормам и правилам компьютерного оборудования для демонстрации печатных, аудио, видеоматериалов, с доступом к сети Интернет, библиотечного фонда, симуляционного оборудования (манекенов, муляжей, тренажеров);

копия договора о подключении к Единой транспортной среде государственных органов;

наличие документов о клинических базах или договора с аккредитованными медицинскими организациями.

Сотрудник канцелярии уполномоченного органа в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает их на исполнение в соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее руководство и межотраслевую координацию медицинской науки, образования и кадровых ресурсов отрасли здравоохранения.

Для оценки условий реализации образовательных программ дополнительного образования сотрудник структурного подразделения в течение 30 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту на соответствие требованиям, указанным в пункте 5 правил, срок действия представленных документов, раcсматривает наличие правоустанавливающих документов, согласно которым реализация образовательных программ дополнительного образования специалистов здравоохранения является одним из видов деятельности и справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с веб-портала "электронное правительство".

При полном пакете документов и соответствии организации требованиям сотрудник структурного подразделения готовит проект решения на имя первого руководителя уполномоченного органа для включения данных организаций в Перечень организаций, осуществляющих дополнительное образование по медицинским специальностям, в течение 20 рабочих дней.

В случаях предоставления неполного пакета документов, недостоверной или неполной информации в течение 20 рабочих дней готовится мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который регистрируется в системе документооборота уполномоченного органа и направляется в организацию.

Организация вправе обжаловать результаты рассмотрения заявок.

Перечень актуализируется по мере рассмотрения заявок от организации и размещается на официальном сайте уполномоченного органа.

Специалисты структурного подразделения один раз в год осуществляют актуализацию данных организаций, включенных в Перечень путем проведения мониторинга.

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.