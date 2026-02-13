Порядок привлечения к ответственности за нарушение ПДД изменят в случаях, если транспорт военный

Речь идет о фиксации нарушений ПДД техсредствами. Водителям ТС в таком случае приходит предписание о штрафе. Но военный транспорт зарегистрирован не в МВД, а в органах военной полиции (МО). Из-за чего наказать нарушителей затруднительно, что и собираются исправить, пишет Zakon.kz.

Танки, как известно, грязи не боятся. А принадлежащие Вооруженным силам механические транспортные средства (к которым танки, кстати, не относятся, но об этом позже) могут не опасаться фотовидеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Почему?

В Казахстане действует порядок, когда оштрафовать за нарушение ПДД могут одним из двух способов. Либо по факту составляется протокол, возбуждается дело и по итогу рассмотрения выносится постановление о наложении административного взыскания. Все это инспектор в отношении многих составов, предусмотренных статьями КОАП, уполномочен оформить на месте.

Либо протокол не составляется, в частности, в случае фиксации нарушения ПДД техсредствами (пп. 2) части 1 статьи 807 КОАП). И штраф алгоритмически оформляется в виде предписания о необходимости уплаты штрафа, которое направляется владельцу ТС, и с этого момента дело административное дело "считается возбужденным".

Уточним, это не альтернативы: либо так, либо эдак. А именно, если нарушение зафиксировала камера – возможно только автоматическое (при чисто формальном, вернее, оформительском участии уполномоченного лица) предписание.

Кстати, статью, посвященную в том числе и коллизиям, которые возникают из-за параллельного сосуществования постановлений-предписаний, Zakon.kz публиковал ранее. Так вот, еще одна из проблем касается военного транспорта.

Вроде бы, все просто и ясно. Военное транспортное средство – скажем, грузовик с чем-то на борту – превысило установленную скорость. Камера это зафиксировала. Казалось бы, отправляй предписание с фотодоказательством владельцу ТС – и дело с концом. Правда, владелец в данном случае – не нарушитель собственной персоной, а, например, некая воинская часть. Однако дальше пусть командир сам разбирается с шофером, главное – неотвратимость наказания.

Но нет: заминка в том, что автомобиль ВС зарегистрирован в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона РК "О дорожном движении" в органах военной полиции. И регистрационные сведения о нем нельзя вносить в ИС ЕРАП (единый реестр административных правонарушений), что логично.

Ведь тогда появляются риски утечки информации относительно количества, категорий и технических характеристик военных автомашин. А это военная тайна. Если точнее, "сведения в военной области, относимые к государственным секретам РК (согласно пп. 3) статьи 11 Закона РК "О государственных секретах").

Без внесения регистрационных данных в информационную систему нельзя оформить и направить предписание о штрафе. Однако и по другому пути – с составлением протокола и возбуждением дела – пойти также не велит закон – вышеупомянутый пп. 2) части 1 статьи 807 КОАП.

И что происходит дальше? Сотрудники военной полиции мониторят базы данных процессингового центра ЕРАП на предмет выявления нарушений ПДД военным транспортом.

Разумеется, ни разу не автоматически, так что дело это трудоемкое. Но и далее в случае установления факта нарушения вопросы только множатся. Протокол составить нельзя, а все, что можно – направить карточку правонарушения (которая формируется при фиксации контрольно-измерительным прибором) в адрес командования соответствующих воинских подразделений.

И то – для привлечения виновного лица лишь к дисциплинарной ответственности. Т.е. из правовой сферы вопрос выпадает – со всеми вытекающими последствиями. Какими? Вот что говорят по этому поводу авторы законопроекта, который призван изменить существующий порядок:

"Карточка нарушения, которая попадает в процессинговый центр ЕРАП, может быть выявлена либо укрыта лишь сотрудником военной полиции в ходе сверки. Указанное создает возможность увода военнослужащего не только от административной, но и дисциплинарной ответственности (при наличии которой военнослужащий не подлежит поощрению)".

Поэтому на практике даже к дисциплинарной ответственности нарушителя привлечь не всегда получается, что, скажем так, не убеждает граждан – как водителей ВС, так и всех остальных наблюдающих со стороны водителей – в торжестве принципа неотвратимости наказания. Не говоря уже о том, что данный порядок "повышает коррупционные риски".

Итак, что предлагается изменить? Внести дополнение в вышеупомянутый пп. 2) части 1 статьи 807 КОАП, регламентирующий порядок привлечения к административной ответственности, если правонарушение зафиксировано контрольно-измерительными приборами. Штраф в этом случае, как и прежде, будет оформляться в виде автоматического, по сути предписания, но "за исключением правонарушения, совершенного при управлении транспортным средством, зарегистрированным в органах военной полиции".

В этом случае ОВП будут действовать, так сказать, классическим образом: составлять протокол, возбуждать дело и выносить постановление о наложении административного взыскания. Тем самым виновные не смогут уходить от ответственности.

Разумеется, речь идет не о вообще всей армейской технике, но лишь о военных механических ТС, т.е. помимо всех прочих характеристик – "дорожных". К таковым не относятся боевые транспортные средства (те же танки), поэтому они не подлежат государственной регистрации (пункт 3 статьи 64 Закона РК "О дорожном движении"). И если по каким-то причинам окажутся вдруг на проезжей части (едут на парад, например), пп. 2) части 1 статьи 807 КОАП – что в действующей редакции, что в предлагаемой – на них не распространяется.

Дело в том, что обязательной частью фиксации правонарушения техсредствами является фиксация государственного регистрационного номерного знака (примечание к статье 31 КОАП), но без регистрации нет и ГРНЗ.

Остается добавить, что содержащий поправки проект закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности специальных государственных органов РК" внесен на рассмотрение в Мажилис.