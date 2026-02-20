Учительский "иммунитет" и запрет на смартфоны учеников: что еще включает школьная реформа

Возвысить статус учителей, защитив их права и оптимизировав процесс учебы, намерены в Казахстане. Поправками в законы предусмотрен ряд мер: от внедрения принципа академической честности и освобождения педагогов от лишних обязанностей до полного запрета смартфонов в школах, пишет Zakon.kz.

Ранее наше издание уже публиковало материалы об отдельных новшествах, которые предложены в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования". Документ уже внесен в Мажилис. В данной статье мы резюмируем предлагаемые новеллы.

Итак, депутаты отреагировали на поручения главы государства, данные на традиционной августовской конференции учителей 15 августа 2025 года. Напомним, тогда президент РК поручил подготовить законодательные поправки, чтобы обеспечить "качественное образование и достойное воспитание подрастающего поколения".

Какие же предлагаются изменения?

Оградить учителей от "несвойственных" функций

Так уж повелось: привлекать учителей на помощь в проведении разного рода "мероприятий". При этом уже шесть лет это законом прямо запрещено, но правила все равно нарушаются. Напомним, поправками "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", которые вступили в силу с 11 января 2020 года, в статью 409 КоАП внесена часть 7-3, не допускающая помимо прочего:

привлечения педагога к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

истребования у педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования.

Но поскольку за нарушение данных требований предусмотрено лишь предупреждение, то, цитируем авторов уже поправок нынешних, предложенных в 2026 году, это "не оказывает должного превентивного эффекта и не препятствует повторным нарушениям".

Поэтому нынешними поправками вводится наказание в виде штрафа, а также более подробно рассказывается, что это такое – несвойственные обязанности. Подробнее можно узнать, пройдя по ссылке.

Но помимо этого учителя получают возможность отказываться от обязательного ведения аккаунтов на онлайн-платформах и публикации на них материалов, а также от выполнения имиджевых или иных видов работ (новый пп. 20-1) в статью 7 Закона РК "О статусе педагога"). К которым их незаконно обязывали и за которые они, между прочим, не получали оплаты.

Когда уйдем со школьного двора

Другое поручение – чтобы педагоги не несли ответственности за инциденты со школьниками, которые произошли "вне школ или из-за безответственности родителей".

На самом деле, это давно напрашивавшееся изменение – разграничить де-юре зоны ответственности между семьей и школой. Эта гармонизация необходима из-за исторически сложившегося когда-то государственного патернализма в обществе и, в частности, в советской педагогике. С тех пор минула эпоха, а гипертрофированная ответственность школы за все, что происходит с учениками, по инерции сохранилась.

Подробнее можно узнать, пройдя по ссылке, а кратко повторим. В Закон РК "О статусе педагога", в статью 6 вносится новый пункт 4:

"Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью".

В Закон РК "Об образовании", в статью 49 вносится новый пункт 2-1:

"Ответственность за поведение и безопасность ребенка во внеурочное время несут родители или иные законные представители".

Как обосновывают в сравнительной таблице инициаторы поправок, они направлены на обеспечение правовой защиты педагога от необоснованного привлечения к ответственности:

"На практике имеют место случаи, когда педагоги и руководители школ подвергались дисциплинарным взысканиям или увольнениям за происшествия, произошедшие с детьми во внеучебное время и за пределами образовательной организации, хотя такие события находились вне сферы их контроля и не являлись следствием их действий или бездействия".

Вот это и намерены исправить.

Полный запрет смартфонов

И еще одна важная поправка. Использовать смартфоны школьникам могут запретить не только на уроках, но и на переменах. Чтобы не отвлекать как учеников, так и учителей от учебного процесса. Подробности, опять же, можно узнать, пройдя по ссылке. А суть реформы в следующем.

Ограничение использования смартфонов школьниками было введено еще в 2024 году. Но особого эффекта мера не дала, потому что была "половинчатой". Напомним пункт 10-1 в статью 47 Закона РК "Об образовании", вступивший в силу 27 апреля 2024 года:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях".

Отличная идея, но проблема в том, что исключение превратилось в правило. Упомянутые в формулировке "краткосрочные учебные планы" – компетенция учебных заведений, а значит, каждая школа могла сама устанавливать порядок использования "абонентского устройства сотовой связи" для своих учеников.

Это и решили изменить, наделив компетенцией установления правил не школы, а Министерство просвещения. Это значит, что правила будут едиными для всех, а кроме того, запрет на использование смартфонов расширят "от входа до выхода" из школы.

Такой вывод можно сделать из аргумента, приведенного в сравнительной таблице к законопроекту:

"Распространение запрета на использование абонентского устройства сотовой связи не только в учебное время, но и во время перемен позволит снизить риски кибербуллинга и деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность в школах, повысить уровень живого общения и социализации обучающихся, а также обеспечить формирование здоровой образовательной среды".

Так что в скором времени, возможно, смартфоны в классах исчезнут как класс.

Впрочем, обращаем внимание, что это пока не принятый парламентом, подписанный главой государства и введенный в действие закон, но только законопроект. Возможно, окончательный текст отредактируют. И однако, это документ, уже прошедший несколько необходимых процедур. Кроме того, данные нормы отвечают президентским поручениям.