Политика

Президент Казахстана заступился за педагогов и потребовал изменений в законе

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:31 Фото: Министерство просвещения РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей, сообщает Zakon.kz.

По его словам, вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания.

Глава государства подчеркнул, что уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности:

"Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения".

Также президент считает, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей.

Так, если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него.

"Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому президент предлагает внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей.

"Задача государства – максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, на пленарном заседании Августовской конференции президент затронул еще один важный вопрос.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:31
Массовое отравление детей в Мангистау: в регионе внепланово проверят более 70 школьных столовых
"В Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания. После этого вопиющего происшествия Министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом, сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие. В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:31
Токаев: Интернет и ложные идеи могут разрушить судьбы детей

Ранее Токаев уверено заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Он добавил, что во власти больше нет семейно-клановой системы.

