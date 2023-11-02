В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов 5 ноября
Онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "электронного правительства" используется членами участковых избирательных комиссий при обращении граждан в случае невключения их в списки избирателей, представленные местными исполнительными органами.
Перечень избирательных участков для реализации онлайн-сервиса определяется местными исполнительными органами областей совместно с соответствующими территориальными избирательными комиссиями.
Соответствующие территориальные избирательные комиссии определяют по два члена избирательных комиссий для получения доступа к онлайн-сервису.
Гражданин, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в границах избирательного участка, в случае необнаружения себя в списке избирателей обращается в участковую комиссию с письменным заявлением о включении в список с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.
Член участковой избирательной комиссии на основании письменного заявления проверяет через онлайн-сервис сведения о его регистрации по месту жительства и осуществляет следующие действия:
- проходит авторизацию на портале "электронного правительства" посредством личного индивидуального идентификационного номера (ИИН);
- входит на портал "электронного правительства" посредством логина/пароля и электронной цифровой подписи (ЭЦП);
- вводит ИИН заявителя и знакомится с информацией об адресных сведениях по месту его постоянной регистрации.
При подтверждении сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает решение о включении его в список избирателей.
В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя в границах избирательного участка по месту обращения участковая избирательная комиссия вправе произвести звонок в Call-центр региона для уточнения номера избирательного участка гражданина в пределах соответствующего региона.
В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает мотивированное решение об отклонении заявления по включению в список избирателей и выдает заявителю его копию.
По итогам действий по проверке адресных сведений избирателей онлайн-сервис направляет уведомление в личный кабинет заявителя на портале "электронного правительства".
Члены участковых избирательных комиссий, получающие доступ к персональным данным граждан, обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите.
В случае нарушения требований законодательства республики о персональных данных и их защите необходимо оповещать уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным.
Совместные постановление и приказ вводятся в действие со дня их подписания.
Ранее сообщалось, что 5 ноября 2023 года в стране пройдут выборы акимов районов и городов областного значения. Маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения, в числе которых три города и 42 района.