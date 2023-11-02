В Казахстане утвердили алгоритм онлайн-регистрации граждан на выборах районных акимов 5 ноября

Совместным документом ЦИК и МЦРИАП от 1 ноября утвержден Алгоритм реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "электронного правительства" на выборах акимов пилотных районов и городов областного значения, назначенных на 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "электронного правительства" используется членами участковых избирательных комиссий при обращении граждан в случае невключения их в списки избирателей, представленные местными исполнительными органами.

Перечень избирательных участков для реализации онлайн-сервиса определяется местными исполнительными органами областей совместно с соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

Соответствующие территориальные избирательные комиссии определяют по два члена избирательных комиссий для получения доступа к онлайн-сервису.

Гражданин, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в границах избирательного участка, в случае необнаружения себя в списке избирателей обращается в участковую комиссию с письменным заявлением о включении в список с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

Член участковой избирательной комиссии на основании письменного заявления проверяет через онлайн-сервис сведения о его регистрации по месту жительства и осуществляет следующие действия:



проходит авторизацию на портале "электронного правительства" посредством личного индивидуального идентификационного номера (ИИН);

входит на портал "электронного правительства" посредством логина/пароля и электронной цифровой подписи (ЭЦП);

вводит ИИН заявителя и знакомится с информацией об адресных сведениях по месту его постоянной регистрации.

При подтверждении сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает решение о включении его в список избирателей.

В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя в границах избирательного участка по месту обращения участковая избирательная комиссия вправе произвести звонок в Call-центр региона для уточнения номера избирательного участка гражданина в пределах соответствующего региона.

В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя по месту жительства в границах избирательного участка участковая избирательная комиссия принимает мотивированное решение об отклонении заявления по включению в список избирателей и выдает заявителю его копию.

По итогам действий по проверке адресных сведений избирателей онлайн-сервис направляет уведомление в личный кабинет заявителя на портале "электронного правительства".



Члены участковых избирательных комиссий, получающие доступ к персональным данным граждан, обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите.

В случае нарушения требований законодательства республики о персональных данных и их защите необходимо оповещать уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие со дня их подписания.

Ранее сообщалось, что 5 ноября 2023 года в стране пройдут выборы акимов районов и городов областного значения. Маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения, в числе которых три города и 42 района.