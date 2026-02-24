#Референдум-2026
#Казахмыс
События

В Алматы прошла операция по выдворению иностранцев

иностранцы, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 14:44 Фото: пресс-служба ДП Алматы
В ходе контроля за соблюдением миграционного законодательства Казахстана из Алматы выдворены 40 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, транспортировка была организована на рейсовом автобусе с соблюдением всех норм безопасности.

"Выявленные лица нарушили правила миграционного режима, и в соответствии с законом они были выдворены".Глава Управления миграционной службы ДП Алматы Еркин Амантаев

Также отмечено, что выдворение проводилось в строгом соответствии с действующим законодательством, с документальным оформлением каждого лица и контролем за безопасной транспортировкой до границы.

Рейд в Алматы закончился выдворением десятков иностранцев из Казахстана

Днем ранее, 23 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе. Темой их встречи стала безопасность туристов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
