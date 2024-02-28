Новые штрафы появятся в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля приняли в работу проект закона, которым устанавливается ответственность за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нуртай Сабильянов сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях разработан депутатами.

"Законопроект направлен на правовое регулирование регистрации и эксплуатации малых электрических и отдельных видов транспортных средств, цифровизацию дорожной безопасности. Также предлагается предусмотреть ответственность лиц, существенно превышающих разрешенную скорость движения транспортного средства, за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений", – отметил он.

30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах.