Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые штрафы появятся в Казахстане

новые штрафы появятся в Казахстане Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля приняли в работу проект закона, которым устанавливается ответственность за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нуртай Сабильянов сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях разработан депутатами.

"Законопроект направлен на правовое регулирование регистрации и эксплуатации малых электрических и отдельных видов транспортных средств, цифровизацию дорожной безопасности. Также предлагается предусмотреть ответственность лиц, существенно превышающих разрешенную скорость движения транспортного средства, за правонарушения, связанные с содержанием дорог и дорожных сооружений", – отметил он.

30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах.

Читайте также

В Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя
В Казахстане поменялся оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства алкоголя
Как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс
Как оплачивается работа в ночное время при переходе на новый часовой пояс
Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах
Советы по педагогической этике появятся при школах и колледжах
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: