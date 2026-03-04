Распределение документов между ЧСИ: новые правила

Приказом министра юстиции от 28 февраля 2026 года внесены изменения в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Согласно правилам, распределению между частными судебными исполнителями подлежат:

исполнительные документы, поступившие в региональную палату на бумажном носителе или в форме электронного исполнительного документа;

исполнительные документы, поступившие по территориальности;

исполнительные производства частных судебных исполнителей, действие лицензии которых приостановлено, прекращено либо лишенных лицензии, или исключенных из членства Республиканской палаты частных судебных исполнителей, отсутствующих длительное время (более одного месяца), переведенных в другой исполнительный округ.

Распределение исполнительных документов осуществляется посредством Информационной системы.

Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства – информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства.

Распределение исполнительных документов между частными судебными исполнителями осуществляется равномерно, по категориям дел:

о взыскании сумм в пользу физических лиц;

о взыскании сумм в пользу юридических лиц;

о взыскании в пользу государства, по которым размер взыскания не превышает тысячи месячных расчетных показателей;

о взыскание алиментов;

неимущественного характера (выселение, вселение, снос, изъятие земельных участков и других категорий дел, за исключением дел производимых в интересах государства).

Исполнительный документ предъявляется в региональную палату путем:

подачи заявления с приложением оригинала исполнительного документа на бумажном носителе;

подачи заявления в орган выдавший исполнительный документ о направлении его для принудительного исполнения в Информационную систему.

Исполнительный документ на бумажном носителе предъявляется путем подачи взыскателем либо его представителем заявления в региональную палату с приложением оригинала исполнительного документа.

Электронный исполнительный документ направляется лицом, органом, уполномоченными на его выдачу, судом в Информационную систему на основании заявления взыскателя либо его представителя.

Предъявление исполнительных документов без заявления взыскателя посредством информационных систем государственных органов, интегрированных с Информационной системой, допускается по категориям дел о взыскании в пользу государства, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Предъявление ранее возвращенного без исполнения электронного исполнительного документа взыскателем либо его представителем осуществляется путем подачи заявления посредством Информационной системы.

После поступления заявления Информационная система осуществляет автоматическое извлечение ранее зарегистрированного электронного исполнительного документа и приложенных к нему материалов, с последующим распределением их частному судебному исполнителю.

Региональная палата до распределения исполнительного документа на бумажном носителе осуществляет заполнение всех необходимых сведений об исполнительном документе в Информационной системе (наименование органа, лица, выдавшего исполнительный документ, суда, номер и дата исполнительного документа, сущность требования исполнительного документа, сведения о должнике и взыскателе).

Распределение и передача исполнительных документов частным судебным исполнителям осуществляется региональной палатой посредством Информационной системы в течение трех рабочих дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для их поступления в региональную палату, а в случаях, когда судебный акт подлежит немедленному исполнению, - распределение исполнительного документа осуществляется незамедлительно с момента его поступления.

Прием исполнительных документов, поступивших от региональной палаты на бумажном носителе, осуществляются нарочно частными судебными исполнителями в течении трех рабочих дней.

В случае нахождения конторы частного судебного исполнителя за пределами городов республиканского значения, областных центров, исполнительный документ направляется заказным письмом, с соответствующей отметкой о получении.

Вместе с исполнительным документом подлежат передаче приложенные к нему материалы.

Исполнительный документ подлежит распределению среди частных судебных исполнителей района, города, соответствующего месту регистрации должника. При отсутствии в районе частного судебного исполнителя, исполнительный документ распределяется между частными судебными исполнителями, закрепленными за данным районом.

Не допускается распределение исполнительных документов частным судебным исполнителям, не зарегистрированным или не закрепленным к району регистрации должника.

Исполнительный документ, ранее возвращенный без исполнения либо направленный по территориальности, при повторном поступлении подлежит распределению частному судебному исполнителю, инициировавшему возврат без исполнения либо направление по территориальности последним, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

Исполнительный документ подлежит распределению другому частному судебному исполнителю в случаях:

отвода частного судебного исполнителя;

поступления в региональную палату обращения взыскателя либо его представителя содержащего требования о распределении исполнительного документа другому частному судебному исполнителю, ввиду нарушения его прав действиями (бездействием) частного судебного исполнителя подтвержденных результатами внепланового контроля проведенного региональной палатой или вступившим в законную силу судебным актом.

Распределение исполнительного документа другому частному судебному исполнителю осуществляется решением дисциплинарной комиссии региональной палаты.

Указывается, что в случае поступления исполнительного документа о взыскании алиментов, по которому лицо является должником в рамках другого исполнительного производства о взыскании алиментов, поступивший исполнительный документ подлежит распределению тому частному судебному исполнителю, в производстве которого находится исполнительный документ о взыскании алиментов в отношении того же должника.

Распределение исполнительных документов о взыскании с одного должника в пользу нескольких взыскателей в рамках одного дела осуществляется одному частному судебному исполнителю.

Частный судебный исполнитель, получивший исполнительный документ, в течение трех рабочих дней уведомляет об этом взыскателя.

Отчет о распределении исполнительных документов между частными судебными исполнителями формируется и публикуется в Информационной системе.

Контроль за равномерным распределением исполнительных документов между частными судебными исполнителями осуществляет Республиканская палата.

Допускается приостановление распределения исполнительных документов частным судебным исполнителям, одновременно занимающим неоплачиваемую должность руководителя региональной палаты, его заместителя, а также иную неоплачиваемую должность в органах управления Республиканской палаты, на основании их соответствующего заявления.

Предусмотрено, что частный судебный исполнитель в случаях приостановления или прекращения действия лицензии либо лишения лицензии, или исключения из членства Республиканской палаты, временного замещения (трудовой или учебный отпуск, болезнь, командировка), перевода в другой исполнительный округ, в течение трех рабочих дней направляет материалы исполнительного производства в региональную палату.

Приказ вводится в действие 2 марта 2026 года.