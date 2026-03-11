Казахстан и Таджикистан договорились укрепить двустороннее сотрудничество

Депутаты Мажилиса ратифицировали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев отметил, что Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан подписан 22 августа 2024 года в Душанбе.

"Целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества. Договор разработан в рамках реализации Декларации о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан от 4 мая 2023 года и призван укрепить двустороннее сотрудничество до уровня союзнических отношений. Это отвечает жизненно важным долгосрочным национальным интересам двух государств", – подчеркнул он.

В заключении профильного комитета Мажилиса указано, что договором предусматривается совершенствование форм и механизмов разнопланового и многогранного взаимодействия в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной областях.

Так, согласно ст. 2 договора, высокие договаривающиеся стороны обязуются воздержаться от любых действий, наносящих ущерб стратегическому партнерству и союзническому взаимодействию двух государств.

Кроме того, в соответствии со ст. 4 договора высокие договаривающиеся стороны выступают за дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества путем активизации деятельности межпарламентских групп дружбы и усиления совместной работы по линии межпарламентских организаций.

"Особое внимание уделяется и торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности. Это включает поддержку и взаимную защиту инвестиций, а также развитие прямых связей между гражданами, предприятиями и другими участниками экономического сотрудничества двух стран", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

