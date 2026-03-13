Как будет осуществляться учет и контроль за состоящими на профилактическом учете в полиции

Министр внутренних дел приказом от 5 марта 2026 года утвердил Правила ведения профилактического учета и осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Профилактический учет осуществляется органами внутренних дел в период действия мер по индивидуальной профилактике правонарушений и ведется по следующим категориям:

лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание;

лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению;

лицо, в отношении которого принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы;

лицо, в отношении которого установлен административный надзор;

лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение;

лицо, в отношении которого применены наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия;

лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

Профилактический учет в отношении несовершеннолетних, родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение, ведется в соответствии с Правилами организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Указывается, что лицу (законному представителю) при постановке на профилактический учет разъясняются его права и обязанности, а также ответственность. При этом постановка на профилактический учет может быть обжалована заинтересованными лицами.

Органы внутренних дел в течение трех рабочих дней вводят сведения о лицах, поставленных на профилактический учет, в информационный комплекс для оперативно-служебной и аналитической деятельности органов внутренних дел Интегрированного банка данных.

Сведения, содержащиеся на профилактическом учете, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач по профилактике правонарушений.

На лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, заводятся профилактические дела, которые хранятся в сейфах сотрудников органов внутренних дел, ответственных за ведение профилактического учета. При наличии технической возможности допускается их ведение посредством автоматизированной базы данных.

После вынесения лицу защитного предписания начальник подразделения общественной безопасности в течение суток определяет ответственного сотрудника по ведению профилактического учета.

Профилактический учет лиц, в отношении которых установлены особые требования к поведению, осуществляется участковыми инспекторами полиции по месту жительства на основании вступившего в законную силу постановления суда до истечения срока действия ограничений и мер уголовно-правового или административно-правового воздействия.

После получения постановления суда сотрудник органов внутренних дел в течение трех суток принимает меры по постановке на профилактический учет по месту жительства лица, в отношении которого установлены особые требования к поведению.

При постановке на профилактический учет сотрудник органов внутренних дел письменно знакомит с установленными судом ограничениями и особыми требованиями, о поставке его на профилактический учет и осуществлении за ним профилактического контроля, а также об ответственности за их нарушение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Сотрудник органов внутренних дел обеспечивает доставление лиц, в отношении которых судом установлены особые требования к поведению, в организации здравоохранения для оказания психологической помощи.

Профилактический учет лиц, в отношении которых принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, ведется участковым инспектором полиции по месту его жительства.

Условно-досрочно освобожденные лица по истечении срока неотбытой части наказания переводятся в категорию профилактического учета, как лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

Начальник органа внутренних дел или его заместитель, получив из учреждения уголовно-исполнительной системы постановление об установлении административного надзора в отношении лица, отбывшего наказание, передает его участковому инспектору полиции, на участке которого он будет проживать, а также оперуполномоченному криминальной полиции, с поручением организовать контроль за прибытием к избранному месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор.

Участковый инспектор полиции по прибытию к избранному месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор, ставит его на профилактический учет.

Предусмотрено, что сотрудник органа внутренних дел, вынесший официальное предостережение, передает в течение суток оригинал официального предостережения участковому инспектору полиции для ведения профилактического учета по месту жительства лица.

Лица с неснятой и непогашенной судимостью после освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы участковыми инспекторами полиции ставятся на профилактический учет в органы внутренних дел по месту жительства до погашения или снятия судимости.

В случае, если лицо, состоящее на профилактическом учете, переезжает на постоянное место жительства в другой район города (области) или регион, то в течение трех суток после его переезда в органы внутренних дел по избранному месту жительства направляется запрос для получения подтверждения о его прибытии.

В течение трех рабочих дней после прибытия лица, состоящего на профилактическом учете, органы внутренних дел запрашивают в соответствующем подразделении органов внутренних дел профилактическое дело по новому адресу проживания лица.

После получения подтверждения о том, что лицо прибыло к новому месту жительства, в соответствующие органы внутренних дел в течение трех рабочих дней направляется профилактическое дело.

При неподтверждении прибытия лица органы внутренних дел в течение пяти рабочих дней проводят первоначальные мероприятия по установлению места его нахождения и причин неприбытия.

При неустановлении местонахождения лица, состоящего на профилактическом учете в органах внутренних дел, делается соответствующая отметка в Информационном комплексе для оперативно-служебной и аналитической деятельности органов внутренних дел.

Профилактический учет органов внутренних дел прекращается:

досрочно, если будет установлено, что лицо, склонное к совершению правонарушения, встало на путь исправления, положительно характеризуется по месту жительства или трудовой деятельности;

по истечении срока мер по индивидуальной профилактике правонарушений, если не имеется оснований для его продления;

в связи с осуждением лица, склонного к совершению правонарушения, к лишению свободы;

в связи со смертью.

Как осуществляется профилактический контроль

Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета за лицом, склонным к совершению правонарушений, и заключается в систематическом наблюдении сотрудниками органов внутренних дел за соблюдением установленных ограничений и выполнением возложенных обязанностей лицом, состоящим на профилактическом учете.

После каждого посещения лица, состоящего на профилактическом учете, по месту жительства и работы, проведенного наблюдения за поведением или соблюдением установленных ограничений сотрудник органов внутренних дел, осуществлявший проверку, делает соответствующую отметку в листе контроля.

Для получения сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности ответственный сотрудник органов внутренних дел ежемесячно проверяет лицо, состоящее на профилактическом учете, по справочным базам данных.

Периодичность профилактического контроля лиц, в отношении которых вынесено защитное предписание, установлены особые требования к поведению, составляет не менее одного раза в семь календарных дней.

В период действия официального предостережения участковые инспектора полиции осуществляют контроль за его соблюдением не реже двух раз в месяц.

Профилактический контроль за лицами, находящимися под административным надзором, осуществляется по месту жительства.

Если лицо, находящееся под административным надзором, по уважительным причинам не может проживать по данному адресу, начальник органа внутренних дел (лицо, исполняющее его обязанности) согласно рапорту участкового инспектора и заявлению лица может разрешить ему временное проживание в другом месте, в пределах территориального органа полиции.

Профилактический контроль в отношении лиц, находящихся под административным надзором, осуществляется в соответствии с планом индивидуальной профилактической работы.

План составляется в течение пяти рабочих дней со дня постановки на профилактический учет и утверждается начальником органа внутренних дел либо его заместителем.

После постановки на профилактический учет лица, находящегося под административным надзором, орган внутренних дел в течение трех рабочих дней уведомляет об этом учреждение уголовно-исполнительной системы (откуда поступило постановление об установлении административного надзора) и местные исполнительные органы (с приложением соответствующих копий судебных постановлений), а также обеспечивает его явку для оказания социально-правовой помощи.

Начальником подразделения общественной безопасности, получив постановление судьи об установлении ограничений лицу, находящемуся под административным надзором, разъясняются его обязанности, ответственность за нарушение правил административного надзора.

Предусмотрено, что органы внутренних дел используют электронные средства слежения для осуществления надлежащего профилактического контроля и получения информации о месте нахождения лица, состоящего на профилактическом учете.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2026 года.

