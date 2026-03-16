Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на второй квартал 2026 года

Фото: Zakon.kz

Комитет государственных доходов опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), и размер МУЦ на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены цены на товары, производимые на территории Казахстана. В перечень вошли 28 наименований продуктов, в том числе: Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий – 1 822 тенге за кг ;

; Прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% – 2 985 тенге ;

; Яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) – 41 тенге за штуку ;

; Картофель свежий или охлажденный, прочий – 90 тенге за кг ;

; Капуста белокочанная, свежая или охлажденная, – 72 тенге за кг ;

; Морковь свежая или охлажденная – 106 тенге за кг ;

; Яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября – 175 тенге за кг ;

; Пшеница твердая, прочая – 83 тенге за кг ;

; Мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты – 175 тенге за кг ;

; Прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые – 201 тенге за кг ;

; Прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее – 451 тенге за кг ;

; Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови – 2 063 за кг ;

; Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови – 1 521 за кг ;

; Макаронные изделия, прочие сушенные – 248 тенге за кг ;

; Водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее – 1 268 за литр. Перечень товаров, не производимых в Казахстане, включает 8 позиций, в том числе: Грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные, – 754 тенге за кг ;

; Бананы, включая плантайны, свежие – 403 тенге за кг ;

; Апельсины сладкие, свежие – 277 тенге за кг ;

; Мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) – 269 тенге за кг ;

; Хурма свежая – 208 тенге за кг ;

; Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков – 234 тенге за литр. Размеры МУЦ ежеквартально обновляются. Необходимость ежеквартального обновления обусловлена сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: