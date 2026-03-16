#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Право

Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на второй квартал 2026 года

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), и размер МУЦ на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены цены на товары, производимые на территории Казахстана.

В перечень вошли 28 наименований продуктов, в том числе:

  • Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий – 1 822 тенге за кг;
  • Прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% – 2 985 тенге;
  • Яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) – 41 тенге за штуку;
  • Картофель свежий или охлажденный, прочий – 90 тенге за кг;
  • Капуста белокочанная, свежая или охлажденная, – 72 тенге за кг;
  • Морковь свежая или охлажденная – 106 тенге за кг;
  • Яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября – 175 тенге за кг;
  • Пшеница твердая, прочая – 83 тенге за кг;
  • Мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты – 175 тенге за кг;
  • Прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые – 201 тенге за кг;
  • Прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее – 451 тенге за кг;
  • Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови – 2 063 за кг;
  • Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови – 1 521 за кг;
  • Макаронные изделия, прочие сушенные – 248 тенге за кг;
  • Водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее – 1 268 за литр.

Перечень товаров, не производимых в Казахстане, включает 8 позиций, в том числе:

  • Грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные, – 754 тенге за кг;
  • Бананы, включая плантайны, свежие – 403 тенге за кг;
  • Апельсины сладкие, свежие – 277 тенге за кг;
  • Мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) – 269 тенге за кг;
  • Хурма свежая – 208 тенге за кг;
  • Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков – 234 тенге за литр.

Размеры МУЦ ежеквартально обновляются. Необходимость ежеквартального обновления обусловлена сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
10:14, Сегодня
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
09:53, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
09:47, Сегодня
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
09:29, Сегодня
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: