Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на второй квартал 2026 года
Комитет государственных доходов опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), и размер МУЦ на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В частности, установлены цены на товары, производимые на территории Казахстана.
В перечень вошли 28 наименований продуктов, в том числе:
- Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий – 1 822 тенге за кг;
- Прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% – 2 985 тенге;
- Яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) – 41 тенге за штуку;
- Картофель свежий или охлажденный, прочий – 90 тенге за кг;
- Капуста белокочанная, свежая или охлажденная, – 72 тенге за кг;
- Морковь свежая или охлажденная – 106 тенге за кг;
- Яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября – 175 тенге за кг;
- Пшеница твердая, прочая – 83 тенге за кг;
- Мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты – 175 тенге за кг;
- Прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые – 201 тенге за кг;
- Прочие подсолнечные масла или их фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее – 451 тенге за кг;
- Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови – 2 063 за кг;
- Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови – 1 521 за кг;
- Макаронные изделия, прочие сушенные – 248 тенге за кг;
- Водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью 2 литра или менее – 1 268 за литр.
Перечень товаров, не производимых в Казахстане, включает 8 позиций, в том числе:
- Грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные, – 754 тенге за кг;
- Бананы, включая плантайны, свежие – 403 тенге за кг;
- Апельсины сладкие, свежие – 277 тенге за кг;
- Мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) – 269 тенге за кг;
- Хурма свежая – 208 тенге за кг;
- Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков – 234 тенге за литр.
Размеры МУЦ ежеквартально обновляются. Необходимость ежеквартального обновления обусловлена сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.
