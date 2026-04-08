#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Право

Утверждены правила маркировки рогов сайгака

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 11:29 Фото: wikimedia
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 апреля 2026 года утвердил Правила маркировки и прослеживаемости дериватов сайгака (рогов) средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, специализированная организация и питомник осуществляют маркировку товара до его первичной возмездной или безвозмездной передачи новому собственнику, либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает его доступным для распространения или использования.

В случае утраты или повреждения средства идентификации участник оборота товаров обеспечивает повторное нанесение средства идентификации на товар, групповую упаковку товара, поставляемого в рамках сделки.

Питомники сайгаков осуществляют маркировку дериватов сайгака (рогов), полученных от животных происхождения F или C.

Регистрация участника оборота товаров в ЦС МПТ и предоставление ему доступа к личному кабинету осуществляется Оператором на основании достоверных сведений, представленных в электронном виде и подписанных ЭЦП участника оборота товаров:

  • БИН участника оборота товаров;
  • юридический (фактический) адрес участника оборота товаров;
  • код органа государственных доходов по месту регистрации участника оборота товаров;
  • банковские реквизиты участника оборота товаров (при наличии счета в банке);
  • тип участия в обороте товаров (специализированная организация, экспортер и питомник);
  • контактные данные участника оборота товаров: адрес электронной почты, номер телефона;
  • документы, подтверждающие происхождение содержащихся животных (акты изъятия, акты приплода, акты происхождения поколений F и C), а также разрешения на содержание животных в условиях неволи или полувольного содержания (для питомников).

Участник оборота товаров определяет лиц, уполномоченных предоставлять и запрашивать сведения в ЦС МПТ от его имени.

Уполномоченные лица участника оборота товаров авторизуются в личном кабинете посредством ЭЦП, выданной сотруднику данного участника оборота товаров.

Участнику оборота товаров отказывается в регистрации в ЦС МПТ в следующих случаях:

  • БИН, указанный при получении ЭЦП, не соответствует сведениям, указанным при регистрации в ЦС МПТ;
  • участник оборота товаров уже зарегистрирован в ЦС МПТ.

По результатам регистрации участника оборота товаров в ЦС МПТ Оператор:

  • включает участника оборота товаров в реестр участников ЦС МПТ;
  • предоставляет участнику оборота товаров доступ в личный кабинет ЦС МПТ.

Указывается, что средство идентификации товара наносится в виде двумерного штрихового кода Data Matrix, пригодного для машинного считывания, которое закрепляется на роге сайгака. Указанный код наносится на ЗПУ методом лазерной гравировки и присваивается каждой единице товара, а также групповой упаковке товара в целях обеспечения идентификации и прослеживаемости.

Средство идентификации товара содержит код маркировки, включающий в себя три группы данных, из которых первые две группы данных образуют код идентификации товара, при этом:

  • первая группа состоит из 14-ти цифр;
  • вторая группа состоит из семи символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер;
  • третья группа состоит из восьми символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки.

Услуга по предоставлению кода маркировки признается оказанной Оператором в момент регистрации в ЦС МПТ сведений об использовании участником оборота товаров эмитированного кода маркировки.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

Материал по теме


Установлен предельный размер стоимости контрольного знака при маркировке рогов сайгака

Обязательная маркировка рогов сайгака введена с 1 декабря 2025 года для борьбы с браконьерством и учета легальных дериватов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: