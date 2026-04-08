Утверждены правила маркировки рогов сайгака

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 апреля 2026 года утвердил Правила маркировки и прослеживаемости дериватов сайгака (рогов) средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, специализированная организация и питомник осуществляют маркировку товара до его первичной возмездной или безвозмездной передачи новому собственнику, либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает его доступным для распространения или использования.

В случае утраты или повреждения средства идентификации участник оборота товаров обеспечивает повторное нанесение средства идентификации на товар, групповую упаковку товара, поставляемого в рамках сделки.

Питомники сайгаков осуществляют маркировку дериватов сайгака (рогов), полученных от животных происхождения F или C.

Регистрация участника оборота товаров в ЦС МПТ и предоставление ему доступа к личному кабинету осуществляется Оператором на основании достоверных сведений, представленных в электронном виде и подписанных ЭЦП участника оборота товаров:

БИН участника оборота товаров;

юридический (фактический) адрес участника оборота товаров;

код органа государственных доходов по месту регистрации участника оборота товаров;

банковские реквизиты участника оборота товаров (при наличии счета в банке);

тип участия в обороте товаров (специализированная организация, экспортер и питомник);

контактные данные участника оборота товаров: адрес электронной почты, номер телефона;

документы, подтверждающие происхождение содержащихся животных (акты изъятия, акты приплода, акты происхождения поколений F и C), а также разрешения на содержание животных в условиях неволи или полувольного содержания (для питомников).

Участник оборота товаров определяет лиц, уполномоченных предоставлять и запрашивать сведения в ЦС МПТ от его имени.

Уполномоченные лица участника оборота товаров авторизуются в личном кабинете посредством ЭЦП, выданной сотруднику данного участника оборота товаров.

Участнику оборота товаров отказывается в регистрации в ЦС МПТ в следующих случаях:

БИН, указанный при получении ЭЦП, не соответствует сведениям, указанным при регистрации в ЦС МПТ;

участник оборота товаров уже зарегистрирован в ЦС МПТ.

По результатам регистрации участника оборота товаров в ЦС МПТ Оператор:

включает участника оборота товаров в реестр участников ЦС МПТ;

предоставляет участнику оборота товаров доступ в личный кабинет ЦС МПТ.

Указывается, что средство идентификации товара наносится в виде двумерного штрихового кода Data Matrix, пригодного для машинного считывания, которое закрепляется на роге сайгака. Указанный код наносится на ЗПУ методом лазерной гравировки и присваивается каждой единице товара, а также групповой упаковке товара в целях обеспечения идентификации и прослеживаемости.

Средство идентификации товара содержит код маркировки, включающий в себя три группы данных, из которых первые две группы данных образуют код идентификации товара, при этом:

первая группа состоит из 14-ти цифр;

вторая группа состоит из семи символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер;

третья группа состоит из восьми символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки.

Услуга по предоставлению кода маркировки признается оказанной Оператором в момент регистрации в ЦС МПТ сведений об использовании участником оборота товаров эмитированного кода маркировки.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

Обязательная маркировка рогов сайгака введена с 1 декабря 2025 года для борьбы с браконьерством и учета легальных дериватов.