Министерству юстиции обновили функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 12 июля 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:
- обеспечение правовой цифровизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;
- оказание электронных услуг с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством республики;
- обеспечение соблюдения органами юстиции кибербезопасности;
- определение порядка распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями;
- осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
- разработка и утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами порядка ведения и использования цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;
- определение порядка и сроков внесения в цифровую систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, порядка присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в цифровую систему правового кадастра, формы кадастрового паспорта объекта недвижимости;
- определение порядка цифровой регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество;
- разработка и утверждение Правил пользования единой нотариальной цифровой системой по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности;
- разработка и утверждение порядка ведения реестров единой нотариальной цифровой системы по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- разработка и утверждение формы представления отчетности о функционировании реестров единой нотариальной цифровой системы;
- разработка и утверждение форм реестров регистрации нотариальных действий (в том числе электронного реестра единой нотариальной цифровой системы), нотариальных свидетельств и постановлений, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах;
- создание и обеспечение функционирования цифровых ресурсов и цифровых систем в области судебной экспертизы, организации доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;
- участие в реализации государственной политики в сфере цифровизации.
Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:
- проведение мониторинга исполнительных производств посредством цифровой системы "Государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства" на предмет возможных нарушений частным судебным исполнителем требований законодательства РК;
- разработка и утверждение размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами;
- разработка и утверждение порядка и условий аттестации и пробной аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью;
- предоставление доступа оператору национальной платформы искусственного интеллекта к данным в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными правительством республики;
- формирование библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными.
Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением пунктов, которые вводятся с 12 июля 2026 года.
