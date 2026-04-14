#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Право

Министерству юстиции обновили функции

Министерство юстиции РК, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 11:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:

  • обеспечение правовой цифровизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;
  • оказание электронных услуг с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством республики;
  • обеспечение соблюдения органами юстиции кибербезопасности;
  • обеспечение правовой цифровизации;
  • определение порядка распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями;
  • осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • разработка и утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами порядка ведения и использования цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;
  • определение порядка и сроков внесения в цифровую систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, порядка присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в цифровую систему правового кадастра, формы кадастрового паспорта объекта недвижимости;
  • определение порядка цифровой регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество;
  • разработка и утверждение Правил пользования единой нотариальной цифровой системой по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности;
  • разработка и утверждение порядка ведения реестров единой нотариальной цифровой системы по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • разработка и утверждение формы представления отчетности о функционировании реестров единой нотариальной цифровой системы;
  • разработка и утверждение форм реестров регистрации нотариальных действий (в том числе электронного реестра единой нотариальной цифровой системы), нотариальных свидетельств и постановлений, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах;
  • создание и обеспечение функционирования цифровых ресурсов и цифровых систем в области судебной экспертизы, организации доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;
  • участие в реализации государственной политики в сфере цифровизации.

Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:

  • проведение мониторинга исполнительных производств посредством цифровой системы "Государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства" на предмет возможных нарушений частным судебным исполнителем требований законодательства РК;
  • разработка и утверждение размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами;
  • разработка и утверждение порядка и условий аттестации и пробной аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью;
  • предоставление доступа оператору национальной платформы искусственного интеллекта к данным в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными правительством республики;
  • формирование библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением пунктов, которые вводятся с 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: