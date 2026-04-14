Министерству юстиции обновили функции

Постановлением правительства от 10 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся в действие функции в новой редакции:

обеспечение правовой цифровизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;

оказание электронных услуг с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством республики;

обеспечение соблюдения органами юстиции кибербезопасности;

обеспечение правовой цифровизации;

определение порядка распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями;

осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;

разработка и утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами порядка ведения и использования цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости;

определение порядка и сроков внесения в цифровую систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, порядка присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в цифровую систему правового кадастра, формы кадастрового паспорта объекта недвижимости;

определение порядка цифровой регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество;

разработка и утверждение Правил пользования единой нотариальной цифровой системой по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности;

разработка и утверждение порядка ведения реестров единой нотариальной цифровой системы по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

разработка и утверждение формы представления отчетности о функционировании реестров единой нотариальной цифровой системы;

разработка и утверждение форм реестров регистрации нотариальных действий (в том числе электронного реестра единой нотариальной цифровой системы), нотариальных свидетельств и постановлений, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах;

создание и обеспечение функционирования цифровых ресурсов и цифровых систем в области судебной экспертизы, организации доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;

участие в реализации государственной политики в сфере цифровизации.

Вместе с тем положение дополнено новыми функциями министерства:

проведение мониторинга исполнительных производств посредством цифровой системы "Государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства" на предмет возможных нарушений частным судебным исполнителем требований законодательства РК;

разработка и утверждение размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами;

разработка и утверждение порядка и условий аттестации и пробной аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью;

предоставление доступа оператору национальной платформы искусственного интеллекта к данным в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными правительством республики;

формирование библиотеки данных в соответствии с требованиями по управлению данными.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением пунктов, которые вводятся с 12 июля 2026 года.