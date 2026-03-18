Правила предоставления потребительских кредитов меняются в Казахстане с 19 марта

В рамках банковской реформы 19 марта 2026 года вступают в силу новые нормы, регламентирующие предоставление потребительских банковских займов физлицам на приобретение товаров и услуг – например, бытовой техники. Станет ли взять потребительский заем легче или сложнее, рассказывает Zakon.kz.

В каких-то моментах правила станут строже, в других – гибче. Скажем, сократится время просроченной задолженности по предыдущим кредитам, из-за которой нельзя будет получить новый заем. С другой стороны, вырастет число вариантов, при которых не нужно будет личное присутствие в банке. Далее – подробности.

Каждый из нас – и не раз – наверняка брал потребительский кредит при покупке недешевой вещи: автомобиля, смартфона последней модели, телевизора с большим экраном...

А что, удобно – быстро, без волокиты и зачастую без процентов (рассрочка). Благодарить за это помимо продавцов и банков (у них своя выгода) надо государство, которое в связи с социальной заботой о населении установило щадящие правила потребительского кредитования.

Тем удивительней, что в Казахстане до сих пор нет отдельного закона о потребительском кредитовании (в отличие от РФ или ЕС, например). Под этими словами, уточним, подразумевается "банковский заем физического лица, предоставляемый на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением ипотечного займа".

Требования к потребительскому кредитованию содержатся в законе "О банках и банковской деятельности в РК", формулировку из которого мы сейчас процитировали. Она практически не изменилась, в отличие от многих других нюансов.

Дело в том, что 19 марта 2026 года вводится в действие новый закон "О банках и банковской деятельности в РК", который придет на замену пока еще действующему – от 31 августа 1995 года. Тогда же вступят в силу и поправки относительно условий и требований к потребительскому кредитованию.

В старом законе данные правила регулировались статьей 34, точнее, ее пунктами 5-1, 5-2 и т.д. вплоть до 5-5. В новом – им выделена "самостоятельная" статья 58 "Особенности банковского займа физического лица". Итак, какие граждан ждут новшества?

До 19 марта действовал запрет на предоставление потребительского кредита физлицам, имеющим просроченную задолженность по прежним займам свыше 90 календарных дней.

После указанной даты срок сокращен в три раза:

"Банку запрещается предоставление займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 30 календарных дней". Пункт 16 статьи 58 нового закона "О банках и банковской деятельности в РК"

Правда, как раньше, так и сейчас такой запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения другого банковского займа на улучшающих для должника условиях.

Другой момент. Ранее, если у заемщика в кредитном отчете отсутствовала информация о ранее полученных займах, банку запрещалось заключать договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, без его личного присутствия в банке.

Точнее, можно было, но лишь в случаях, когда кредит не превышал размера 150 МРП. В 2026 году месячный расчетный показатель равен 4 325 тенге, значит, сумма составляет 648 750 тенге. Если больше, надо приходить в банк.

Этот показатель содержится не в законе, а в постановлении правления Нацбанка РК от 23 декабря 2019 года № 248 "Об утверждении Порядка заключения договора банковского займа, в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора банковского займа, форм графика погашения займа и памятки для заемщика – физического лица" (пункт 6) – и, соответственно, он не изменился. Во всяком случае, пока не утвержден иной порядок.

Но с 19 марта появится новый вариант: в определенных случаях помимо личного присутствия допустимо удаленное использование биометрии:

"Банку запрещается заключать договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, с физическим лицом, у которого в кредитном отчете отсутствует информация о ранее полученных банковских займах и (или) микрокредитах, без проведения биометрической аутентификации такого физического лица при его личном присутствии в банке на основании письменного согласия, данного таким физическим лицом в банке". Пункт 3 статьи 58 нового закона "О банках и банковской деятельности в РК"

И далее повторяется отсылочная норма, что минимальный размер займа, когда требуется личное присутствие, устанавливается НПА уполномоченного органа – на данный момент, повторимся, это постановление Нацбанка № 248, а сумма – чуть менее 650 тысяч тенге. Если же кредит меньше размера 150 МРП, получается, банк посещать не надо – достаточно биометрической аутентификации.

И, кстати, еще одно новшество, касающееся биометрии. Она будет использоваться не только для заемщиков-новичков, но гораздо шире. В частности, без нее вообще нельзя будет получить потребительских кредит удаленно:

"Банку запрещается заключать договор банковского займа с физическим лицом посредством Интернета без проведения биометрической аутентификации физического лица, порядок проведения которой определяется уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан". Пункт 9 статьи 58 нового закона "О банках и банковской деятельности в РК"

Раньше такого требования в законе сформулировано не было. Вероятно, дело в распространенной практике, когда мошенники оформляли кредиты на своих жертв, присваивая средства последних. Те самые печально известные "коды из СМС". Биометрическая аутентификация, по замыслу, призвана положить этому предел.

Как и другие меры, изложенные в пунктах 11-13 статьи 58. Например, такие:

"С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с банковским займом физического лица банк в течение:

одного рабочего дня – информирует об этом клиента и уполномоченный орган;

двух рабочих дней – принимает меры для устранения неправомерных действий;

десяти рабочих дней – принимает меры для устранения последствий таких действий".

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что 19 марта 2026 года вступает в силу норма, которая обязывает банки выплачивать клиентам вознаграждение за пользование деньгами, размещенными не только на депозитах, но и на текущих счетах.