Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 18 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев напомнил, что Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии совершено 24 апреля 2024 года в Астане.

Отмечается, что целью Соглашения является стратегическое партнерство и сотрудничество между Сторонами, основанное на общем интересе и углублении отношений во всех сферах его применения. Необходимость заключения данного Соглашения обусловлена выходом Великобритании из Европейского союза в начале 2020 года. До этого времени отношения между странами регулировались положениями Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом от 2015 года.

"Следует отметить, что данное Соглашение разработано на основе СРПС и является практически идентичным по содержанию. Документ регламентирует стратегическое партнерство двух государств, соответствующего национальным интересам каждой из Сторон, и направлен на дальнейшее укрепление международного сотрудничества Казахстана и Великобритании в политической, экономической, культурной и иных сферах", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Так, в соответствии со статьей 4 Соглашения в целях содействия международному миру, стабильности и безопасности Стороны развивают и укрепляют эффективный политический диалог во всех сферах, представляющих взаимный интерес на основе международного права, эффективного сотрудничества в рамках многосторонних институтов и общих ценностей.

Кроме того, Соглашение представляет собой тщательно структурированный документ, определяющий правовые основы реализации стратегического партнерства в различных областях, включая международный мир и безопасность, предпринимательство, таможенные отношения, обеспечение трудовых прав граждан, правосудие, защиту прав интеллектуальной собственности, энергетику, инвестиции, здравоохранение и образование.

