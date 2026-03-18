Право

Национальный доклад о состоянии общественной безопасности будут формировать в Казахстане

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:58 Фото: akorda.kz
Токаев подписал указ от 13 марта 2026 года об утверждении Правил подготовки, внесения Национального доклада о состоянии общественной безопасности (профилактике правонарушений) в Республике Казахстан Президенту РК и его опубликования, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что государственные органы и органы местного самоуправления представляют к 15 февраля в МВД информацию о проводимой работе по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений, ходе исполнения стратегических и программных документов, ведомственных и региональных планов по вопросам профилактики правонарушений.

На основе представленной информации, а также анализа, оценки состояния и тенденций в сфере общественной безопасности и профилактики правонарушений на международном и национальном уровнях МВД готовит Национальный доклад.

Указывается, что в Национальном докладе также могут быть использованы информация и сведения, представленные организациями и гражданами Республики Казахстан.

Национальный доклад состоит из следующих разделов:

  • введение;
  • основная часть;
  • заключение.

Введение включает основание и цель представления Национального доклада, а также его краткое содержание.

Основная часть Национального доклада содержит данные, отражающие сущность, состояние и основные результаты проводимой работы по профилактике правонарушений, а также:

  • информацию о текущем состоянии в сфере профилактики правонарушений и криминогенной ситуации;
  • информацию о проводимой государственными органами и органами местного самоуправления, организациями и гражданами РК работе по профилактике правонарушений;
  • информацию об исполнении стратегических и программных документов, ведомственных и региональных планов по вопросу профилактики правонарушений;
  • оценку влияния реализуемых мер на состояние общественной безопасности в стране;
  • оценку эффективности мер по профилактике правонарушений;
  • информацию об осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов граждан, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, защите граждан от насилия и жестокого обращения, антиобщественного поведения;
  • результаты социологических исследований по определению уровней общественной безопасности, правовой культуры и нетерпимости к проявлениям правонарушений в обществе;
  • показатели РК в соответствующих рейтингах международных организаций и информацию о состоянии общественной безопасности на международном уровне.

Заключение содержит выводы и предложения по формированию, реализации и совершенствованию общественной безопасности, профилактике правонарушений, дальнейшему развитию и улучшению работы в этой сфере, в том числе корректировке стратегических и программных документов.

Далее МВД предоставляет Национальный доклад в правительство Казахстана не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

После рассмотрения правительством Национальный доклад представляется президенту не позднее 25 мая года, следующего за отчетным годом.

По итогам рассмотрения Национального доклада президентом в случае его одобрения выводы и предложения становятся основой для дальнейшего совершенствования работы по профилактике правонарушений и его официального опубликования.

Национальный доклад публикуется в республиканских СМИ и его размещается на интернет-ресурсе МВД не позднее одного месяца после рассмотрения его президентом.

Указ введен в действие с 13 марта 2026 года.

