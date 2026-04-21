Токаев утвердил правила присвоения статуса "Национальный" госархивам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 16 апреля 2026 года об утверждении Правил присвоения статуса "Национальный" государственным архивам, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, статус "Национальный" присваивается государственным архивам, деятельность которых имеет в области архивного дела особую государственную и общественную значимость, и соответствующим следующим требованиям:

осуществление стабильной и эффективной деятельности в соответствии с утвержденными планами работ не менее 20 лет ;

; внедрение инноваций в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности, качества и результативности работы;

наличие отдельно стоящего специализированного здания, находящегося на балансе государственного архива и оснащенного оборудованием по обеспечению сохранности документов (реставрационное оборудование, оборудование по оцифровке документов, системы климат-контроля, пожарной сигнализации, газового пожаротушения, кондиционирования, видеонаблюдения, электронного и металлодетекторного контроля входа в здание);

наличие цифровой системы учета, хранения и обеспечения доступа к документам, соответствующей современным требованиям;

наличие и постоянное развитие материально-технической базы, обеспечиваемое за счет оказания платных видов услуг;

наличие в составе архивного фонда особо ценных документов, которые представляют непреходящую историко-культурную и научную ценность;

наличие в штате сотрудников, имеющих ученые звания и степени (доцент, ассоциированный профессор, профессор, академик, кандидат и (или) доктор наук, доктор философии (PhD);

наличие публикаций в средствах массовой информации о деятельности государственного архива (не менее десяти публикаций);

взаимодействие с научно-образовательными учреждениями по публикации и использованию архивных документов;

участие в республиканских и международных программах и проектах (научно-практические конференции, форумы, конкурсы, фестивали, выставки).

Руководители республиканских государственных архивов, а также местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы подают в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, ходатайство о присвоении статуса "Национальный".

К ходатайству прилагаются следующие документы:

выписка из протокола общего собрания работников государственного архива о представлении его к присвоению статуса "Национальный";

справка о деятельности государственного архива, отражающая его вклад в развитие архивной отрасли Казахстана, а также соответствие его материально-технического оснащения требованиям;

сведения о работниках государственного архива, имеющих ученые звания и степени (доцент, ассоциированный профессор, профессор, академик, кандидат и (или) доктор наук, доктор философии (PhD);

копии материалов о деятельности государственного архива, опубликованных в средствах массовой информации (не менее десяти публикаций);

копии документов, подтверждающих участие и (или) получение призовых мест на мероприятиях, республиканских и международных программах и проектах в сфере архивного дела (научно-практические конференции, форумы, конкурсы, фестивали, выставки республиканского и международного значений).

Ходатайство в произвольной форме на бумажном носителе и по системе электронного документооборота направляется в адрес уполномоченного органа в срок до 1 июля текущего календарного года. Ходатайство, направленное с нарушением указанного срока, к рассмотрению не принимается и возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Уполномоченный орган направляет уведомление соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы о принятии к рассмотрению ходатайства с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение ходатайства и приложенных к нему документов на соответствие требованиям Правил.

При предоставлении недостоверных данных и неполного перечня документов ходатайство к рассмотрению не принимается и возвращается соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы в течение 15 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Доработанный перечень документов может быть внесен повторно в течение 15 рабочих дней со дня поступления отказа в рассмотрении ходатайства.

Уполномоченный орган до 10 октября текущего календарного года вносит предложение в правительство РК о присвоении статуса "Национальный" государственным архивам в соответствии с законодательством республики.

В свою очередь правительство вносит на рассмотрение в Администрацию президента РК проект Указа о присвоении статуса "Национальный" государственным архивам.

Статус "Национальный" государственным архивам присваивается президентом Казахстана по представлению правительства.

Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.