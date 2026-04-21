#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Право

Токаев утвердил правила присвоения статуса "Национальный" госархивам

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:59 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 16 апреля 2026 года об утверждении Правил присвоения статуса "Национальный" государственным архивам, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, статус "Национальный" присваивается государственным архивам, деятельность которых имеет в области архивного дела особую государственную и общественную значимость, и соответствующим следующим требованиям:

  • осуществление стабильной и эффективной деятельности в соответствии с утвержденными планами работ не менее 20 лет;
  • внедрение инноваций в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности, качества и результативности работы;
  • наличие отдельно стоящего специализированного здания, находящегося на балансе государственного архива и оснащенного оборудованием по обеспечению сохранности документов (реставрационное оборудование, оборудование по оцифровке документов, системы климат-контроля, пожарной сигнализации, газового пожаротушения, кондиционирования, видеонаблюдения, электронного и металлодетекторного контроля входа в здание);
  • наличие цифровой системы учета, хранения и обеспечения доступа к документам, соответствующей современным требованиям;
  • наличие и постоянное развитие материально-технической базы, обеспечиваемое за счет оказания платных видов услуг;
  • наличие в составе архивного фонда особо ценных документов, которые представляют непреходящую историко-культурную и научную ценность;
  • наличие в штате сотрудников, имеющих ученые звания и степени (доцент, ассоциированный профессор, профессор, академик, кандидат и (или) доктор наук, доктор философии (PhD);
  • наличие публикаций в средствах массовой информации о деятельности государственного архива (не менее десяти публикаций);
  • взаимодействие с научно-образовательными учреждениями по публикации и использованию архивных документов;
  • участие в республиканских и международных программах и проектах (научно-практические конференции, форумы, конкурсы, фестивали, выставки).

Руководители республиканских государственных архивов, а также местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы подают в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, ходатайство о присвоении статуса "Национальный".

К ходатайству прилагаются следующие документы:

  • выписка из протокола общего собрания работников государственного архива о представлении его к присвоению статуса "Национальный";
  • справка о деятельности государственного архива, отражающая его вклад в развитие архивной отрасли Казахстана, а также соответствие его материально-технического оснащения требованиям;
  • сведения о работниках государственного архива, имеющих ученые звания и степени (доцент, ассоциированный профессор, профессор, академик, кандидат и (или) доктор наук, доктор философии (PhD);
  • копии материалов о деятельности государственного архива, опубликованных в средствах массовой информации (не менее десяти публикаций);
  • копии документов, подтверждающих участие и (или) получение призовых мест на мероприятиях, республиканских и международных программах и проектах в сфере архивного дела (научно-практические конференции, форумы, конкурсы, фестивали, выставки республиканского и международного значений).

Ходатайство в произвольной форме на бумажном носителе и по системе электронного документооборота направляется в адрес уполномоченного органа в срок до 1 июля текущего календарного года. Ходатайство, направленное с нарушением указанного срока, к рассмотрению не принимается и возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Уполномоченный орган направляет уведомление соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы о принятии к рассмотрению ходатайства с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение ходатайства и приложенных к нему документов на соответствие требованиям Правил.

При предоставлении недостоверных данных и неполного перечня документов ходатайство к рассмотрению не принимается и возвращается соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы в течение 15 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Доработанный перечень документов может быть внесен повторно в течение 15 рабочих дней со дня поступления отказа в рассмотрении ходатайства.

Уполномоченный орган до 10 октября текущего календарного года вносит предложение в правительство РК о присвоении статуса "Национальный" государственным архивам в соответствии с законодательством республики.

В свою очередь правительство вносит на рассмотрение в Администрацию президента РК проект Указа о присвоении статуса "Национальный" государственным архивам.

Статус "Национальный" государственным архивам присваивается президентом Казахстана по представлению правительства.

Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах
09:39, 02 марта 2026
Присвоение национального статуса музеям и библиотекам: что изменилось в правилах
Токаев утвердил Национальный план развития страны до 2029 года
10:17, 07 августа 2024
Токаев утвердил Национальный план развития страны до 2029 года
Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года
15:18, 20 апреля 2026
Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
10:30, Сегодня
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
10:14, Сегодня
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
09:57, Сегодня
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
09:38, Сегодня
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: