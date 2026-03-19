Правила хранения лекарств изменились в Казахстане
Правила дополнены понятием:
- средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики.
Уточняется, что средства измерения, используемые для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, калибруются (поверяются). Поверка средств измерений проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.
При этом поверка, калибровка, ремонт средств измерений, используемых для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, осуществляется в целях сохранения качества лекарственных средств и исключения негативного воздействия.
В помещениях хранения лекарственные средства хранятся раздельно с учетом одного из следующих параметров:
- по фармакологическим группам;
- в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);
- в зависимости от агрегатного состояния;
- в соответствии с физико-химическими свойствами и влиянием различных факторов внешней среды.
Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества хранятся в помещениях, не допускающих загрязнения, перепутывания и перекрестной контаминации.
Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.