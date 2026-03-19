#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Правила хранения лекарств изменились в Казахстане

Фото: unsplash
И.о. министра здравоохранения РК приказом от 12 марта 2026 года внес уточнения в Правила хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены понятием:

  • средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики.

Уточняется, что средства измерения, используемые для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, калибруются (поверяются). Поверка средств измерений проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

При этом поверка, калибровка, ремонт средств измерений, используемых для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, осуществляется в целях сохранения качества лекарственных средств и исключения негативного воздействия.

В помещениях хранения лекарственные средства хранятся раздельно с учетом одного из следующих параметров:

  • по фармакологическим группам;
  • в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);
  • в зависимости от агрегатного состояния;
  • в соответствии с физико-химическими свойствами и влиянием различных факторов внешней среды.

Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества хранятся в помещениях, не допускающих загрязнения, перепутывания и перекрестной контаминации.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: