Правила хранения лекарств изменились в Казахстане

И.о. министра здравоохранения РК приказом от 12 марта 2026 года внес уточнения в Правила хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены понятием:

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики.

Уточняется, что средства измерения, используемые для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, калибруются (поверяются). Поверка средств измерений проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

При этом поверка, калибровка, ремонт средств измерений, используемых для контроля или мониторинга условий хранения лекарственных средств, осуществляется в целях сохранения качества лекарственных средств и исключения негативного воздействия.

В помещениях хранения лекарственные средства хранятся раздельно с учетом одного из следующих параметров:

по фармакологическим группам;

в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);

в зависимости от агрегатного состояния;

в соответствии с физико-химическими свойствами и влиянием различных факторов внешней среды.

Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества хранятся в помещениях, не допускающих загрязнения, перепутывания и перекрестной контаминации.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.