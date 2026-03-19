Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов

Приказом и.о. министра культуры и информации от 11 марта 2026 года внесены изменения в Правила ведения Единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Цифровая система ведется уполномоченным органом в сфере кинематографии в целях систематизации и учета фильмов на территории республики.

Систематизация фильмов осуществляются в электронном виде в автоматическом режиме, и включает в себя упорядочение и расположение сведений, поступающих в цифровую систему, в соответствии с датой показа фильмов в хронологическом порядке.

Организация, осуществляющая деятельность по показу фильма (демонстратор фильма), ведет учет для предоставления информации по фильмам в цифровую систему.

Для ведения учета фильмов демонстратор фильма осуществляет регистрацию в цифровой системе с указанием следующих реквизитов:

наименование демонстратора фильма;

организационно-правовая форма демонстратора фильма;

бизнес идентификационный номер демонстратора фильма;

адрес местонахождения демонстратора фильма;

контактные данные (телефон/факс, электронный адрес) демонстратора фильма.

Демонстратор фильма перед началом показа каждого фильма размещает в программное обеспечение, интегрированное с цифровой системой, информацию о фильме, которая содержит наименование фильма, дату начала и окончания показа.

В последующем, информация относительно каждого сеанса передается в цифровую систему через программное обеспечение в режиме реального времени, путем передачи данных с контрольно-кассовых машин демонстратора фильма и продаж в онлайн режиме.

Информация по фильмам, передаваемая в цифровую систему, содержит следующие сведения:

наименование демонстратора фильма;

название фильма;

дата и время начала сеанса;

название или номер кинозала (при наличии более одного кинозала);

номер ряда и места в кинозале;

стоимость билета на фильм;

скидка на билет (при наличии);

номер прокатного удостоверения фильма.

Демонстратор фильма при невозможности предоставления информации в цифровую систему по независящим от него обстоятельствам письменно уведомляет уполномоченный орган с указанием причин непредоставления информации.

Непредоставленная ранее информация направляется в цифровую систему в течение ближайшего часа с момента устранения обстоятельств, препятствовавших ее передаче с указанием причины, по которой произошла задержка ее передачи.

Информация по фильмам, поступающая в цифровую систему от демонстраторов фильма, используется при определении объема отчисления от проката и показа национальных фильмов, осуществляемого в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.