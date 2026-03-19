Право

Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов

зал кинотеатра, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 14:27 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра культуры и информации от 11 марта 2026 года внесены изменения в Правила ведения Единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Цифровая система ведется уполномоченным органом в сфере кинематографии в целях систематизации и учета фильмов на территории республики.

Систематизация фильмов осуществляются в электронном виде в автоматическом режиме, и включает в себя упорядочение и расположение сведений, поступающих в цифровую систему, в соответствии с датой показа фильмов в хронологическом порядке.

Организация, осуществляющая деятельность по показу фильма (демонстратор фильма), ведет учет для предоставления информации по фильмам в цифровую систему.

Для ведения учета фильмов демонстратор фильма осуществляет регистрацию в цифровой системе с указанием следующих реквизитов:

  • наименование демонстратора фильма;
  • организационно-правовая форма демонстратора фильма;
  • бизнес идентификационный номер демонстратора фильма;
  • адрес местонахождения демонстратора фильма;
  • контактные данные (телефон/факс, электронный адрес) демонстратора фильма.

Демонстратор фильма перед началом показа каждого фильма размещает в программное обеспечение, интегрированное с цифровой системой, информацию о фильме, которая содержит наименование фильма, дату начала и окончания показа.

В последующем, информация относительно каждого сеанса передается в цифровую систему через программное обеспечение в режиме реального времени, путем передачи данных с контрольно-кассовых машин демонстратора фильма и продаж в онлайн режиме.

Информация по фильмам, передаваемая в цифровую систему, содержит следующие сведения:

  • наименование демонстратора фильма;
  • название фильма;
  • дата и время начала сеанса;
  • название или номер кинозала (при наличии более одного кинозала);
  • номер ряда и места в кинозале;
  • стоимость билета на фильм;
  • скидка на билет (при наличии);
  • номер прокатного удостоверения фильма.

Демонстратор фильма при невозможности предоставления информации в цифровую систему по независящим от него обстоятельствам письменно уведомляет уполномоченный орган с указанием причин непредоставления информации.

Непредоставленная ранее информация направляется в цифровую систему в течение ближайшего часа с момента устранения обстоятельств, препятствовавших ее передаче с указанием причины, по которой произошла задержка ее передачи.

Информация по фильмам, поступающая в цифровую систему от демонстраторов фильма, используется при определении объема отчисления от проката и показа национальных фильмов, осуществляемого в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Признание фильма национальным: обновлены правила
14:07, 04 апреля 2025
Признание фильма национальным: обновлены правила
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
11:26, 20 февраля 2025
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
Изменились правила выдачи прокатного удостоверения на фильм
15:08, 06 марта 2026
Изменились правила выдачи прокатного удостоверения на фильм
Последние
Популярные
Читайте также
Дагестанский казах получил бой на UFC в Баку
14:08, Сегодня
Дагестанский казах получил бой на UFC в Баку
Матч "Кайрат - "Реал" в ЛЧ стал одним из самых просматриваемых событий по ТВ в 2025 году
13:52, Сегодня
Матч "Кайрат - "Реал" в ЛЧ стал одним из самых просматриваемых событий по ТВ в 2025 году
КФФ может принять шокирующее для Нани и Мозеса решение
13:32, Сегодня
КФФ может принять шокирующее для Нани и Мозеса решение
Елена Рыбакина "довела до слёз" мировой теннис из-за милого видео
13:18, Сегодня
Елена Рыбакина "довела до слёз" мировой теннис из-за милого видео
