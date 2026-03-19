Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов
В частности, правила изложены в новой редакции.
Цифровая система ведется уполномоченным органом в сфере кинематографии в целях систематизации и учета фильмов на территории республики.
Систематизация фильмов осуществляются в электронном виде в автоматическом режиме, и включает в себя упорядочение и расположение сведений, поступающих в цифровую систему, в соответствии с датой показа фильмов в хронологическом порядке.
Организация, осуществляющая деятельность по показу фильма (демонстратор фильма), ведет учет для предоставления информации по фильмам в цифровую систему.
Для ведения учета фильмов демонстратор фильма осуществляет регистрацию в цифровой системе с указанием следующих реквизитов:
- наименование демонстратора фильма;
- организационно-правовая форма демонстратора фильма;
- бизнес идентификационный номер демонстратора фильма;
- адрес местонахождения демонстратора фильма;
- контактные данные (телефон/факс, электронный адрес) демонстратора фильма.
Демонстратор фильма перед началом показа каждого фильма размещает в программное обеспечение, интегрированное с цифровой системой, информацию о фильме, которая содержит наименование фильма, дату начала и окончания показа.
В последующем, информация относительно каждого сеанса передается в цифровую систему через программное обеспечение в режиме реального времени, путем передачи данных с контрольно-кассовых машин демонстратора фильма и продаж в онлайн режиме.
Информация по фильмам, передаваемая в цифровую систему, содержит следующие сведения:
- наименование демонстратора фильма;
- название фильма;
- дата и время начала сеанса;
- название или номер кинозала (при наличии более одного кинозала);
- номер ряда и места в кинозале;
- стоимость билета на фильм;
- скидка на билет (при наличии);
- номер прокатного удостоверения фильма.
Демонстратор фильма при невозможности предоставления информации в цифровую систему по независящим от него обстоятельствам письменно уведомляет уполномоченный орган с указанием причин непредоставления информации.
Непредоставленная ранее информация направляется в цифровую систему в течение ближайшего часа с момента устранения обстоятельств, препятствовавших ее передаче с указанием причины, по которой произошла задержка ее передачи.
Информация по фильмам, поступающая в цифровую систему от демонстраторов фильма, используется при определении объема отчисления от проката и показа национальных фильмов, осуществляемого в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.