19 марта вступили в силу нормы о Национальном стратегическом крипторезерве: инвестиции в "крипту"

В законодательстве РК о финансах не найти слово "криптовалюта". Вместо него используется дефиниция "цифровой актив". Тем не менее 19 марта вступают в силу нормы, регулирующие функции Национального стратегического крипторезерва. Что он собой являет и для чего нужен, пишет Zakon.kz.

Денег не становится больше, зато больше появляется понятий, с ними связанных... Впрочем, те же криптовалюты, видов которых в мире тысячи, не во всех странах могут выступать платежным средством, т.е. собственно деньгами. В Казахстане, например, они таковыми не являются.

И финансовая реформа этого факта никак не изменила. Отметим, 19 марта 2026 года вводится в действие новый закон "О банках и банковской деятельности в РК". Тогда же вступает в силу принятый с ним в одном пакете закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства". Это поправки в семь кодексов и не один десяток законов.

Точнее, НПА вступают в силу поэтапно, но основной массив – 19 марта 2026 года.

В том числе и нормы, о которых пойдет речь, – регулирующие деятельность Национального стратегического крипторезерва, который, таким образом, официально должен вести отсчет своего существования с этой даты. Чем он будет заниматься?

Ну, если крипторезерв, логично предположить – чтобы аккумулировать т.н. криптовалюты. Хотя, повторимся, в законах РК такое понятие не используется, что логично. Все-таки это в некотором смысле профессиональный жаргон – как говорят лингвисты, секретный внутригрупповой язык (да и название подходящее, конспирологическое: крипта с др.-гр. – значит "тайная, скрытая").

Короче, у нас так не говорят. Закон РК "О цифровых активах в РК" оперирует понятием "цифровой актив", который в свою очередь может быть двух видов:

цифровой финансовый актив;

необеспеченный цифровой актив.

Первый из них, соответственно, обеспеченный. К нему есть масса требований, предъявляемых статьей 5 Закона РК "О цифровых активах в РК," и, главное, он должен быть утвержден в перечне Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

А вот необеспеченные цифровые активы – и есть, собственно, многочисленные криптовалюты. Но это так, к слову. Поскольку Национальный стратегический крипторезерв может иметь дело и с теми, и с другими. Вот что сказано об этом в новой статье 11-1, которой дополняется вышеупомянутый закон "О цифровых активах в РК".

"Национальный стратегический крипторезерв – фонд, созданный для осуществления инвестиций в цифровые активы, производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются цифровые активы, а также акции и доли компаний, развивающих и (или) инвестирующих в цифровые активы".

При этом управление НСК осуществляет акционерное общество Национального банка РК, предоставляющее брокерские, дилерские услуги и услуги по управлению инвестиционным портфелем.

Конкретней чуть ранее рассказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства РК. НСК создан для диверсификации международных резервов, а источниками формирования фонда станут:

золотовалютные резервы,

средства Нацфонда,

конфискованные активы по решению правительства.

Тогда, 10 февраля 2026 года, было сказано, что законодательная база для рынка цифровых активов была сформирована в 2025 году, а в 2026 году в Казахстане стартует регулируемый оборот криптовалют. Этот день настал.

Правда, еще не совсем. Для практического воплощения должны вступить в силу некоторые другие нормы, а это произойдет 1 мая 2026 года, поскольку, повторимся, поправки вводятся в действие поэтапно. Тогда на базе Центрального депозитария и планируется запустить национальный сервис хранения цифровых активов.