Как будут меняться финансовые правила с 19 марта 2026 года: законные деньги

19 марта действовавший почти 30 лет закон "О банках и банковской деятельности в РК" утратил силу. Вместо него введен в действие другой, соответствующий новой е-эре. А вместе с ним – и поправки в десятки различных НПА. Как меняется законодательство в области финансов, рассказывает Zakon.kz.

Название закона "О банках и банковской деятельности в РК" осталось прежним, но содержание разительно изменилось. Ведь тот прежний, что от 1995 года, был принят почти до цифровой эпохи. Только за последние 5 лет в него были внесены поправки 31 законом "об изменениях и дополнениях". Однако и это не сильно помогло, так что пришло время принимать принципиально новый закон.

Сказано об этом было в Послании главы государства от 2.09.2024 года:

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях".

В 2025 году проект был разработан, получив обязательный пакет заключений, в том числе консультативный документ регуляторной политики (КДРП), а в сентябре, в начале очередной парламентской сессии, внесен в Мажилис. Принят закон был 16 января 2026 года, а вступает в силу 19 марта 2026 года.

В одном пакете с ним был также Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства". Это поправки в семь кодексов и не один десяток законов. И вводятся в действие они поэтапно.

Банковская, а точнее, финансовая реформа предусматривает комплекс новшеств. Это и новый подход к лицензированию банковской деятельности – внедрение т.н. базовой и универсальной лицензий, и надзор за банками, включающий как механизм предотвращения нарушений прав потребителей, так и трехуровневую систему досудебного урегулирования споров.

Но особый интерес представляют новеллы, направленные на формирование современной цифровой финансовой инфраструктуры. Так, Закон РК "О платежах и платежных системах" дополнен целой новой главой 7-1 "Цифровой тенге", регламентирующей использование этого нового для страны вида платежа, который будет функционировать наряду с наличными и электронными деньгами.

"Цифровой тенге – цифровая форма национальной валюты РК и законное платежное средство". Пп. 62-4) статьи 1 Закона РК "О платежах и платежных системах"

Вкратце напомним, что его отличие от других форм – возможность маркировки.

"Маркировка цифровых тенге – присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации". Пп. 62-4) статьи 1 Закона РК "О платежах и платежных системах"

Другими словами, метить такие деньги будут не правоохранительные органы при ловле взяточников, а, скажем, государственная организация, перечисляющая транш подрядчику на определенные работы (или родитель – переводя ребенку энную сумму на обед в школьной столовой). И по-другому цифровые деньги потратить невозможно. В общем, предупреждение коррупции (но не только).

И кстати, от электронных цифровые тенге отличает то, что для платежа ими не требуется интернет.

В закон "О цифровых активах в РК" добавлен массив новелл, которые более четко регламентируют операции с цифровыми активами, некоторые из которых в Казахстане и во всем мире называют также криптовалютами. Подробнее об этом Zakon.kz публиковал статью ранее.

Ну и "вишенка на торте": с этими цифровыми активами, сиречь криптовалютами, в Казахстане можно будет совершать сделки купли-продажи, как и с традиционным имуществом. Соответствующая поправка внесена в статью 406 Гражданского кодекса.

Впрочем, все эти нормы вводятся не прямо сейчас, а 18 июля 2026 года.

Вознаграждение и потребительское кредитование

А вот некоторые новеллы вступают в силу уже с 19 марта. Ранее Zakon.kz также рассказывал о них, но коротко напомним. Например, норма (новая редакция статьи 751 ГК), которая обязывает банки выплачивать клиентам вознаграждение за пользование деньгами, размещенными не только на депозитах, а и на текущих счетах.

Ранее проценты начислялись лишь на депозиты, хотя еще раньше – до 2019 года – практика выплаты вознаграждения за использование денег клиентов банков на текущих счетах не запрещалась (как все это развивалось ступенчато, можно узнать, пройдя по ссылке).

Но есть ограничение по размеру. Вот она, новая редакция статьи 751 ГК, которая вступает в силу 19 марта 2026 года:

"За пользование деньгами, находящимися в банке, банк уплачивает вознаграждение в размере и порядке, определяемых договором, с учетом положений настоящей статьи. Размер вознаграждения за пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, не может превышать одного процента годовых".

Другие правила, которые меняются с 19 марта, касаются предоставления потребительских банковских займов физлицам на приобретение товаров и услуг – например, бытовой техники.

В старом законе данные правила регулировались статьей 34, точнее, ее пунктами 5-1, 5-2 и т.д. вплоть до 5-5. В новом им выделена "самостоятельная" статья 58 "Особенности банковского займа физического лица". Какие новшества ждут граждан, если кратко?

До 19 марта действовал запрет на предоставление потребительского кредита физлицам, имеющим просроченную задолженность по прежним займам свыше 90 календарных дней.

Теперь срок сокращен в три раза – до 30 дней.

Ранее, если у заемщика в кредитном отчете отсутствовала информация о ранее полученных займах, банку запрещалось заключать договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, без его личного присутствия в банке.

Отныне же разрешено удаленное использование биометрической аутентификации (правда, для этого еще раньше в банке появиться необходимо – чтобы сдать эталон). Но как раньше, так и сейчас, речь идет о случаях, когда кредит не превышает размера 150 МРП (648 750 тенге). Если больше, надо приходить в банк.

Это, еще раз уточняем, для заемщиков-новичков – если в кредитном отчете нет информации о прежних кредитах.

Если не в первый раз – то можно взять кредит и посредством интернета. Но вводится новое обязательное правило – вся та же биометрия. Без нее никак. А вообще, обо всех новшествах в нюансах потребительского кредитования можно узнать в статье, которую Zakon.kz также публиковал ранее.

В завершение добавим, что новые нормы законодательства о финансах, представленные в вышеуказанных законах, будут вводиться еще весьма продолжительное время. Даты 19 марта и 18 июля 2026 года мы уже упоминали. Какая-то часть поправок вступит в силу 1 мая, 1 и 2 июля 2026 года, а, например, новеллы, касающиеся страхования, – 1 января 2027 года.

Но о последних поговорим отдельно.