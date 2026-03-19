Право

Жилищная помощь: внесены изменения в правила

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 16 марта 2026 года внесены изменения в некоторые приказы по вопросам жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги нужно направить услугодателю через веб-портал "электронного правительства" или Государственную корпорацию заявление о назначении жилищной помощи.

Согласно данным, указанным в заявлении, услугодатель запрашивает посредством автоматизированной информационной системы уполномоченного органа в сфере труда и социальной защиты населения необходимые сведения.

Также уточняются действия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги:

  • услугодатель со дня поступления заявления осуществляет рассмотрение данных из соответствующих государственных информационных систем.
  • исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами на соответствие требованиям настоящих Правил в течение двух рабочих дней.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения в течение пяти рабочих дней проверяет на соответствие:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);
  • состав семьи;
  • справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);
  • сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;
  • банковский счет;
  • счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);
  • счета на потребление коммунальных услуг;
  • квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;
  • счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

Для назначения жилищной помощи состав семьи определяется в соответствии с пунктом 25 Правил.

В указанном пункте говорится, что при исчислении совокупного дохода услугополучателя в состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:

  • находящихся на полном государственном обеспечении;
  • находящихся на срочной воинской службе;
  • находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

  • трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи;
  • детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования РК, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста).

Состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

В Правилах постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий уточняется, что уполномоченный орган посредством информационных систем получает:

  • сведения об адресе регистрации по месту жительства на всех совместно проживающих членов семьи;
  • для постановки на учет из жилищного фонда государственных предприятий сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течении последних пяти лет на территории РК;
  • для постановки на учет из жилищного фонда государственных учреждений сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течении последних пяти лет в данном населенном пункте.

Уполномоченный орган посредством информационных систем получает:

  • сведения об адресе регистрации по месту жительства на всех совместно проживающих членов семьи;
  • для предоставления жилищ из жилищного фонда государственных предприятий сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет на территории РК;
  • для предоставления жилищ из жилищного фонда государственных учреждений сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет в данном населенном пункте.

В предоставлении жилища из жилищного фонда государственного учреждения либо государственного предприятия отказывается в случае, если заявитель и совместно проживающие члены его семьи на момент предоставления жилища имеют или имели жилище на праве собственности в течение последних пяти лет в данном населенном пункте из жилищного фонда государственного учреждения или на территории Казахстана из жилищного фонда государственного предприятия.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2026 года.

