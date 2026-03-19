Жилищная помощь: внесены изменения в правила

Приказом министра промышленности и строительства от 16 марта 2026 года внесены изменения в некоторые приказы по вопросам жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги нужно направить услугодателю через веб-портал "электронного правительства" или Государственную корпорацию заявление о назначении жилищной помощи.

Согласно данным, указанным в заявлении, услугодатель запрашивает посредством автоматизированной информационной системы уполномоченного органа в сфере труда и социальной защиты населения необходимые сведения.

Также уточняются действия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги:

услугодатель со дня поступления заявления осуществляет рассмотрение данных из соответствующих государственных информационных систем.

исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами на соответствие требованиям настоящих Правил в течение двух рабочих дней.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения в течение пяти рабочих дней проверяет на соответствие:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

состав семьи;

справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

банковский счет;

счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

счета на потребление коммунальных услуг;

квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

Для назначения жилищной помощи состав семьи определяется в соответствии с пунктом 25 Правил.

В указанном пункте говорится, что при исчислении совокупного дохода услугополучателя в состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:

находящихся на полном государственном обеспечении;

находящихся на срочной воинской службе;

находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи;

детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования РК, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста).

Состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

В Правилах постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий уточняется, что уполномоченный орган посредством информационных систем получает:

сведения об адресе регистрации по месту жительства на всех совместно проживающих членов семьи;

для постановки на учет из жилищного фонда государственных предприятий сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течении последних пяти лет на территории РК;

для постановки на учет из жилищного фонда государственных учреждений сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течении последних пяти лет в данном населенном пункте.

Уполномоченный орган посредством информационных систем получает:

сведения об адресе регистрации по месту жительства на всех совместно проживающих членов семьи;

для предоставления жилищ из жилищного фонда государственных предприятий сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет на территории РК;

для предоставления жилищ из жилищного фонда государственных учреждений сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет в данном населенном пункте.

В предоставлении жилища из жилищного фонда государственного учреждения либо государственного предприятия отказывается в случае, если заявитель и совместно проживающие члены его семьи на момент предоставления жилища имеют или имели жилище на праве собственности в течение последних пяти лет в данном населенном пункте из жилищного фонда государственного учреждения или на территории Казахстана из жилищного фонда государственного предприятия.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2026 года.