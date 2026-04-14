Изменились правила предоставления жилищной помощи

Министр промышленности и строительства приказом от 30 марта 2026 года внес изменения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

Теперь жилищная помощь предоставляется через веб-портал "цифрового правительства" – цифровая система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме.

Услугополучатель (либо его представитель в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте) обращается за назначением жилищной помощи один раз в квартал в Государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства".

Для получения государственной услуги он направляет услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" или Государственную корпорацию заявление о назначении жилищной помощи.

Согласно данным, указанным в заявлении, услугодатель запрашивает посредством автоматизированной цифровой системы уполномоченного органа в сфере труда и социальной защиты населения необходимые сведения.

При обращении через веб-портал "цифрового правительства" услугополучателю в "личный кабинет" направляются статус о принятии запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Государственная корпорация принимает заявление посредством цифровой системы и направляет его услугодателю, осуществляющему назначение жилищной помощи.

Срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации, либо через веб-портал "цифрового правительства" составляет шесть рабочих дней.

Услугодатель со дня поступления заявления осуществляет рассмотрение данных из соответствующих государственных цифровых систем.

Предусмотрено, что исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами на соответствие требованиям настоящих Правил в течение двух рабочих дней.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения в течение пяти рабочих дней проверяет на соответствие документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных цифровых систем), состав семьи, справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных цифровых систем), сведения об алиментах на детей и других иждивенцев, банковский счет, счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания), счета на потребление коммунальных услуг, квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи, счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

Для назначения жилищной помощи состав семьи определяется в соответствии с пунктом 25 Правил.

В указанном пункте говорится, что при исчислении совокупного дохода услугополучателя в состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:

находящихся на полном государственном обеспечении;

находящихся на срочной воинской службе;

находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи;

детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

Состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

Также предусмотрено, что услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При внесении изменений и дополнений в Правила уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства направляет услугодателям, Государственной корпорации, оператору "цифрового правительства", в Единый контакт-центр информацию о таких изменениях и дополнениях в течение трех рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.