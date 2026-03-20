Право

Изменились правила предоставления жилья из жилищного фонда

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 11:29 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в Правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что предоставление жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, реализуется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете, нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище автоматически посредством цифровой системы Отбасы банка.

Процесс распределения жилища и принятия решения по предоставлению жилища осуществляется автоматизированной цифровой системой Отбасы банка автоматически.

При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления на предоставление льготных ипотечных жилищных займов через автоматизированную цифровую систему Отбасы банка.

Вводится в действие с 30 марта 2026 года в следующей редакции:

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 5% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", совокупный семейный доход которых от трудовой или предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев превышает требования к уровню дохода, установленные пунктом 6 настоящих Правил:

  • с совокупным доходом семьи (гражданина) за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не более двукратной величины прожиточного минимума включительно или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем";
  • с совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не более 3,5-кратной величины прожиточного минимума включительно или его отсутствием при составе семьи из двух человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем";
  • с доходом гражданина за последние шесть месяцев не более 5,5-кратной величины прожиточного минимума включительно или его отсутствием при отсутствии членов семьи в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем".

При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления через автоматизированную цифровую систему Отбасы банка.

Для получения государственной услуги услугополучатель подает через веб-портал "цифрового правительства" заявление, удостоверенное ЭЦП, с приложением документов:

  • электронной копии справки с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения, определенных статьей 68 Закона;
  • электронной копии письма БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Указывается, что сведения документов, удостоверяющих личность услугополучателя и членов семьи, их доходах, недвижимости, о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), документов, подтверждающих принадлежность услугополучателя к социально уязвимым слоям населения, предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз (внешний шлюз) "цифрового правительства".

Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами республики.

Информация о порядке оказания государственных услуг и внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, направляется в Государственную корпорацию и Единый контакт-центра в течение трех рабочих дней с даты их утверждения или изменения.

Предусмотрено, что ответственный работник услугодателя посредством веб-портала:

  • в день поступления и регистрации в цифровой системе документов от услугополучателя проверяет их полноту, достоверность и соответствие статуса заявителя Перечню;
  • в течение двух рабочих дней производит расчет потребности финансовых средств и направляет в "Личный кабинет" услугополучателя на веб-портале уведомление с решением об одобрении выдачи жилищного сертификата с указанием вида, суммы или мотивированный отказ.

В случае предоставления жилищного сертификата услугодатель формирует на веб-портале счет к оплате, загружаемый в цифровую систему "Казначейство-Клиент" для перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет услугополучателя не позднее двух рабочих дней после дня заключения соглашения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда норм.

Читайте также
Изменились меры господдержки для улучшения жилищных условий казахстанцев
12:01, 11 марта 2026
Изменились меры господдержки для улучшения жилищных условий казахстанцев
Изменились правила распределения жилья для казахстанцев и кандасов
11:07, 27 ноября 2025
Изменились правила распределения жилья для казахстанцев и кандасов
Какие меры господдержки для улучшения жилищных условий предусмотрены для казахстанцев
11:38, 05 июня 2025
Какие меры господдержки для улучшения жилищных условий предусмотрены для казахстанцев
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина попала в список самых горячих теннисисток планеты
11:44, Сегодня
Елена Рыбакина попала в список самых горячих теннисисток планеты
Всплыли новые подробности финансового скандала в "Атырау"
11:11, Сегодня
Всплыли новые подробности финансового скандала в "Атырау"
Бывший чемпион UFC может стать соперником Магомеда Анкалаева
10:42, Сегодня
Бывший чемпион UFC может стать соперником Магомеда Анкалаева
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
10:15, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
