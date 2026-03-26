Переселенцев и кандасов обяжут официально трудоустраиваться на новом месте жительства
Фото: primeminister.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.
Проект приказа разработан в связи с необходимостью повышения эффективности реализации программ переселения и закрепления граждан в регионах расселения.
Практика показывает, что отсутствие официального трудоустройства снижает уровень закрепляемости граждан, способствует повторной миграции и увеличивает нагрузку на местные бюджеты, пояснили в Министерстве труда.
В связи с этим поправками предусматривается установление требования к кандасам и переселенцам об обязательном трудоустройстве в регионе расселения с подтверждением факта занятости и осуществлением социальных отчислений.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 апреля 2026 года.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript