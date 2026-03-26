Право

Переселенцев и кандасов обяжут официально трудоустраиваться на новом месте жительства

Фото: primeminister.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа разработан в связи с необходимостью повышения эффективности реализации программ переселения и закрепления граждан в регионах расселения.

Практика показывает, что отсутствие официального трудоустройства снижает уровень закрепляемости граждан, способствует повторной миграции и увеличивает нагрузку на местные бюджеты, пояснили в Министерстве труда.

В связи с этим поправками предусматривается установление требования к кандасам и переселенцам об обязательном трудоустройстве в регионе расселения с подтверждением факта занятости и осуществлением социальных отчислений.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 апреля 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
