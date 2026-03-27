На какой срок следует принимать работника, переведенного на время отсутствия основного работника

На какой срок договора следует принимать работника, переведенного на время отсутствия основного работника? На этот вопрос ответили в Комитете государственной инспекции труда Минтруда, сообщает Zakon.kz.

Трудовой договор может быть заключен на время замещения временно отсутствующего работника.

Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно отсутствующего работника, является день выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы, либо дата прекращения трудового договора с ним (п. 4 ст. 51 ТК).

Вместе с тем говорится, что в случае выполнения работником в одной и той же организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же должности либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

То есть в случае, предусмотренном ст. 111 Трудового кодекса, перевод работника на другую работу не осуществляется, а за выполнение дополнительной работы работнику производится только доплата.

При этом временный перевод на другую работу (когда возможно возвращение работника на прежнюю позицию) осуществляется только в порядке ст. 41 ТК (временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости), ст. 42 ТК (временный перевод на другую работу в случае простоя), ст. 43 ТК (временный перевод на другую работу по состоянию здоровья).



