Углеродный бюджет до 2030 года утвержден в Казахстане
Министром экологии и природных ресурсов приказом от 19 марта 2026 года утвержден углеродный бюджет на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.
Углеродный бюджет определяет предельно допустимый объем углеродного баланса Казахстана на период углеродного бюджетирования.
2026 год
- Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 163 551 071 тонн СО2;
- Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 210 326 160 тонн СО2;
- Общие выбросы тонн СО2 – 373 877 231.
2027 год
- Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 159 683 705 тонн СО2;
- Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 202 630 312 тонн СО2;
- Общие выбросы тонн СО2 – 362 314 017.
2028 год
- Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 155 816 339 тонн СО2;
- Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 194 934 465 тонн СО2;
- Общие выбросы тонн СО2 – 350 750 804.
2029 год
- Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 151 948 973 тонн СО2;
- Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 187 238 618 тонн СО2;
- Общие выбросы тонн СО2 – 339 187 591.
2030 год
- Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 148 081 608 тонн СО2;
- Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 179 542 769 тонн СО2;
- Общие выбросы тонн СО2 – 327 624 377.
Углеродный бюджет разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 286 Экологического кодекса РК и с пунктом 2 статьи 4 Закона "О ратификации Парижского соглашения".
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
