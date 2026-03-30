Право

Углеродный бюджет до 2030 года утвержден в Казахстане

дым из трубы идет в воздух, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 11:02 Фото: pixabay
Министром экологии и природных ресурсов приказом от 19 марта 2026 года утвержден углеродный бюджет на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Углеродный бюджет определяет предельно допустимый объем углеродного баланса Казахстана на период углеродного бюджетирования.

2026 год

  • Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 163 551 071 тонн СО2;
  • Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 210 326 160 тонн СО2;
  • Общие выбросы тонн СО2 – 373 877 231.

2027 год

  • Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 159 683 705 тонн СО2;
  • Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 202 630 312 тонн СО2;
  • Общие выбросы тонн СО2 – 362 314 017.

2028 год

  • Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 155 816 339 тонн СО2;
  • Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 194 934 465 тонн СО2;
  • Общие выбросы тонн СО2 – 350 750 804.

2029 год

  • Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 151 948 973 тонн СО2;
  • Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 187 238 618 тонн СО2;
  • Общие выбросы тонн СО2 – 339 187 591.

2030 год

  • Углеродный бюджет квотируемых выбросов парниковых газов – 148 081 608 тонн СО2;
  • Углеродный бюджет неквотируемых выбросов парниковых газов – 179 542 769 тонн СО2;
  • Общие выбросы тонн СО2 – 327 624 377.

Углеродный бюджет разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 286 Экологического кодекса РК и с пунктом 2 статьи 4 Закона "О ратификации Парижского соглашения".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
