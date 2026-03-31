КС: Конституционный контроль не является механизмом пересмотра судебных решений

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 статьи 306 Гражданского кодекса и пункта 35 нормативного постановления Верховного суда по вопросам страхования, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Из материалов дела следует, что заявитель заключил договор банковского займа на приобретение автомобиля, а также договор добровольного страхования транспортного средства, по которому банк был указан выгодоприобретателем. После наступления страхового случая суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска о взыскании страховой выплаты в пользу банка.

Заявитель полагал, что оспариваемые нормы нарушают его право на судебную защиту и принцип равенства перед законом.

Что сказали в Конституционном суде

Конституционный суд указал, что ранее он сформулировал правовую позицию по вопросу о конституционном праве на судебную защиту в нормативном постановлении от 16 мая 2023 года №13-НП.

В частности, отмечено, что право на судебную защиту предполагает доступ к правосудию и рассмотрение дела в порядке, установленном законом, а пересмотр вступивших в законную силу судебных актов допускается лишь в исключительных случаях и не относится к компетенции Конституционного суда.

Конституционный суд отметил, что заявитель реализовал все предусмотренные законодательством способы защиты своих прав, включая судебное разбирательство.

Таким образом, несогласие с принятыми судебными решениями со ссылкой на фактические обстоятельства дела, которые были предметом судебной оценки, не могут служить основанием для конституционного контроля.