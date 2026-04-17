Конституционный суд: процедура изъятия земли не лишает права на судебную защиту
Поводом стало постановление акимата о начале процедуры изъятия участка. Заявитель пыталась оспорить его в судах, однако ее требования не были рассмотрены по существу – суды указали на несоблюдение требований по подведомственности и подсудности. В связи с этим она заявила, что действующие нормы лишают ее права на судебную защиту.
Конституционный суд разъяснил: сами по себе оспариваемые нормы не блокируют доступ к правосудию.
Закон прямо предусматривает судебную проверку решений об изъятии земли, если собственник с ними не согласен. Иными словами, право на обращение в суд сохраняется и обеспечивается действующими процедурами.
Аргументы заявителя же строились на том, что конкретно в ее ситуации спор не был рассмотрен по существу в связи с недолжным применением процессуальных правил о подведомственности и подсудности, а не с содержанием самих норм.