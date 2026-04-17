Право

Конституционный суд: процедура изъятия земли не лишает права на судебную защиту

Фото: Zakon.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие пункту 2 статьи 13 Конституции норм Земельного кодекса, Закона "О государственном имуществе" и нормативного постановления Верховного суда, регулирующих порядок принудительного отчуждения земельных участков для госнужд.

Поводом стало постановление акимата о начале процедуры изъятия участка. Заявитель пыталась оспорить его в судах, однако ее требования не были рассмотрены по существу – суды указали на несоблюдение требований по подведомственности и подсудности. В связи с этим она заявила, что действующие нормы лишают ее права на судебную защиту.

Конституционный суд разъяснил: сами по себе оспариваемые нормы не блокируют доступ к правосудию.

Закон прямо предусматривает судебную проверку решений об изъятии земли, если собственник с ними не согласен. Иными словами, право на обращение в суд сохраняется и обеспечивается действующими процедурами.

Аргументы заявителя же строились на том, что конкретно в ее ситуации спор не был рассмотрен по существу в связи с недолжным применением процессуальных правил о подведомственности и подсудности, а не с содержанием самих норм.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель
12:25, 18 декабря 2025
12:25, 18 декабря 2025
Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель
КС: Конституционный контроль не является механизмом пересмотра судебных решений
10:51, 31 марта 2026
КС: Конституционный контроль не является механизмом пересмотра судебных решений
Конституционный суд: нормы о разделе имущества не лишают права на судебную защиту
11:01, 14 апреля 2026
Конституционный суд: нормы о разделе имущества не лишают права на судебную защиту
