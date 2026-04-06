Право

Минздрав закупит новые современные препараты для лечения рака и красной волчанки

Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень включаются современные препараты с доказанной эффективностью.

13 марта 2026 года Формулярная комиссия Минздрава рассмотрела предложения по совершенствованию перечня закупа в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и принципами доказательной медицины. По итогам заседания приняты следующие рекомендации:

В перечень планируется включить новые современные препараты:

  • Лорлатиниб – для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Препарат обладает доказанной клинической эффективностью и улучшает результаты терапии;
  • Анифролумаб – для лечения пациентов с системной красной волчанкой, что позволит расширить возможности оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.

Также предусмотрено обновление перечня:

  • Кризотиниб (капсулы 200 мг и 250 мг) – с 1 января 2027 года планируется поэтапный переход на более современный препарат Лорлатиниб;
  • Ципрофлоксацин (таблетка 750 мг) – пересмотр применения дозировки с учетом наличия альтернативных вариантов.

В Минздраве отмечают, что предлагаемые изменения направлены на внедрение современных методов лечения, повышение доступности эффективных препаратов для пациентов и рациональное использование бюджетных средств. а также совершенствование перечня лекарственных средств для закупа у единого дистрибьютора.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
