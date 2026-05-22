Государственный банк проектов строительства будут вести по-новому

Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2026 года утвердил новые Правила формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

порядок формирования, ведения государственного банка проектов строительства;

порядок предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации для привязки из государственного банка проектов строительства.

Целью формирования и ведения государственного банка является предоставление пользователям типовых проектов и проектно-сметной документации, размещенных в государственном банке для привязки. Использование типовых проектов и проектно-сметной документации в иных целях не допускается.

Основными направлениями функционирования государственного банка являются:

формирование, ведение и обеспечение доступности каталога;

предоставление типовых проектов или проектно-сметной документации.

Государственный банк является частью портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна".

В документе говорится, что имущественные права авторов на произведения архитектуры, градостроительства, созданные за счет государственных инвестиций, принадлежат уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства и государственной экспертной организации.

В государственном банке размещаются типовые проекты и проектно-сметная документация на строительство новых строительных объектов, разработанные за счет государственных инвестиций.

В государственном банке не размещают:

типовые проекты или проектно-сметная документация, получившее отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

проектно-сметная документация по проектам строительства, реализация которых предусматривается не за счет государственных инвестиций;

типовые проекты или проектно-сметная документация с грифом секретности или с пометкой "для служебного пользования";

проекты линейных сооружений, инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;

проекты гражданской обороны;

проекты космической инфраструктуры;

проекты банков;

Также не подлежат размещению проекты строительства, предполагающие:

капитальный ремонт строительных объектов или реставрацию зданий и сооружений;

реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение эксплуатируемых строительных объектов;

постутилизацию строительных объектов, за исключением сноса аварийных строительных объектов;

консервацию (расконсервацию) объектов незавершенного строительства, строительство которых было приостановлено.

После выдачи положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы типовые проекты и проектно-сметная документация проверяется оператором государственного банка в течение 3 рабочих дней на предмет их соответствия правилам, по результатам которого оператор государственного банка размещает их окончательные версии на портале.

По типовым проектам и проектно-сметной документации, включенным в государственный банк, формируется каталог, который содержит сведения:

наименование,

заказчик,

проектная организация,

номер и дата положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта,

технико-экономические параметры.

Чтобы получить доступ к каталогу, пользователю необходимо зарегистрироваться на портале и подписать своей ЭЦП соглашение о порядке работы с типовыми проектами и (или) проектно-сметной документацией.

Для получения типового проекта или проектно-сметной документации для привязки, пользователь направляет уведомление на портале, которое удостоверяется ЭЦП.

Выдача типового проекта или проектно-сметной документации осуществляется автоматически, посредством личного кабинета пользователя на портале.

Пользователю направляется электронная версия комплекта типового проекта или проектно-сметной документации в их окончательной редакции, удостоверенных электронной цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (часть) проекта.

Предоставление типового проекта или проектно-сметной документации для привязки из государственного банка пользователям осуществляется государственной экспертной организацией на безвозмездной основе.

Установлено, что положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации, размещаются в государственном банке на срок не менее трех лет.

При этом типовые проекты размещаются в государственном банке и хранятся постоянно.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

Одновременно с этим утрачивают силу Правила формирования и ведения государственного банка проектов строительства, а также предоставления технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации от 2015 года.