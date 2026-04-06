Конституционный суд проверит порядок применения мер пресечения на соответствие Конституции

Фото: Zakon.kz
Конституционный суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части 1-й статьи 136, части 4-й статьи 140, части 1-й статьи 153 и частей 1, 2, 3 и 4-й статьи 342 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Эти нормы регулируют основания и порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения.

Заявитель утверждает, что их совокупное толкование допускает возврат к содержанию под стражей после истечения предельного срока при нарушении условий домашнего ареста. По его мнению, это ослабляет конституционные гарантии и нарушает баланс между интересами правосудия и правами личности.

Конституционному суду предстоит оценить, насколько содержание и цели оспариваемых норм соответствуют Конституции.

Информация о ходе и итогах проверки будет позже опубликована на официальном сайте Конституционного суда.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
