Конституционный суд проверит порядок применения мер пресечения на соответствие Конституции
Фото: Zakon.kz
Конституционный суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части 1-й статьи 136, части 4-й статьи 140, части 1-й статьи 153 и частей 1, 2, 3 и 4-й статьи 342 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.
Эти нормы регулируют основания и порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения.
Заявитель утверждает, что их совокупное толкование допускает возврат к содержанию под стражей после истечения предельного срока при нарушении условий домашнего ареста. По его мнению, это ослабляет конституционные гарантии и нарушает баланс между интересами правосудия и правами личности.
Конституционному суду предстоит оценить, насколько содержание и цели оспариваемых норм соответствуют Конституции.
Информация о ходе и итогах проверки будет позже опубликована на официальном сайте Конституционного суда.
