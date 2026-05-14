В Конституционном суде высказались о гражданско-правовых спорах
Поводом для обращения стал отказ органов досудебного расследования зарегистрировать заявление о привлечении к уголовной ответственности юридического консультанта. Спор возник из договора возмездного оказания услуг: заявитель передал денежные средства для оплаты государственной пошлины, однако услуга не была оказана, а деньги не возвращены.
Полиция и прокуратура указали, что спор носит гражданско-правовой характер и должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводства. Эти выводы поддержали следственный суд и апелляционная инстанция.
Заявитель посчитал, что отказ в регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований нарушает его право на защиту и доступ к правосудию.
По итогам предварительного изучения Конституционный суд отметил, что право на судебную защиту может реализовываться в различных формах судопроизводства в зависимости от характера спора.
Конституционный суд разъяснил, что уголовная ответственность наступает только при наличии признаков уголовного правонарушения. Определение того, содержит ли деяние такие признаки, относится к сфере уголовного законодательства и правоприменения.
"Оспариваемая норма УПК регулирует случаи, когда заявления не подлежат регистрации в Едином реестре досудебных расследований, в частности, если речь идет о гражданско-правовых сделках, не признанных недействительными судом и не содержащих признаков преступления", – сказали в КС.
В итоге Конституционный суд подчеркнул, что разграничение гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений является элементом правовой системы и само по себе не затрагивает конституционные гарантии.