В Конституционном суде высказались о гражданско-правовых спорах

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 части первой статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стал отказ органов досудебного расследования зарегистрировать заявление о привлечении к уголовной ответственности юридического консультанта. Спор возник из договора возмездного оказания услуг: заявитель передал денежные средства для оплаты государственной пошлины, однако услуга не была оказана, а деньги не возвращены.

Полиция и прокуратура указали, что спор носит гражданско-правовой характер и должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводства. Эти выводы поддержали следственный суд и апелляционная инстанция.

Заявитель посчитал, что отказ в регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований нарушает его право на защиту и доступ к правосудию.

По итогам предварительного изучения Конституционный суд отметил, что право на судебную защиту может реализовываться в различных формах судопроизводства в зависимости от характера спора.

Конституционный суд разъяснил, что уголовная ответственность наступает только при наличии признаков уголовного правонарушения. Определение того, содержит ли деяние такие признаки, относится к сфере уголовного законодательства и правоприменения.

"Оспариваемая норма УПК регулирует случаи, когда заявления не подлежат регистрации в Едином реестре досудебных расследований, в частности, если речь идет о гражданско-правовых сделках, не признанных недействительными судом и не содержащих признаков преступления", – сказали в КС.

В итоге Конституционный суд подчеркнул, что разграничение гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений является элементом правовой системы и само по себе не затрагивает конституционные гарантии.