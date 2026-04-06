Процедура проведения метрологической экспертизы изменится в РК
Фото: pixabay
МТИ подготовило поправки в Правила утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и оказания госуслуг "Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений" и "Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений".
В частности, поправки направлены на уточнение этапности процедур, установление сроков проведения метрологической экспертизы и экспериментальных исследований, а также приведение отдельных положений в соответствие с требованиями действующего законодательства.
В проекте предусмотрены следующие основные изменения и дополнения:
Процедура оказания услуги приведена к полному циклу с включением всех этапов, предшествующих принятию решения о выдаче сертификата.
Так, закреплено, что испытания средств измерений являются неотъемлемой частью процесса утверждения типа и включают:
- метрологическую экспертизу технической документации;
- экспериментальные исследования.
Также установлены конкретные сроки по каждому этапу:
- метрологическая экспертиза – до 30 календарных дней;
- экспериментальные исследования – до 90 календарных дней с момента подачи соответствующей заявки.
- закреплены требования к подаче документов и условиям перехода между этапами;
- предусмотрен механизм учета переносов сроков по инициативе заявителя с соответствующим продлением сроков оказания услуги.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript