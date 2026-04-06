Процедура проведения метрологической экспертизы изменится в РК

МТИ подготовило поправки в Правила утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и оказания госуслуг "Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений" и "Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений".

В частности, поправки направлены на уточнение этапности процедур, установление сроков проведения метрологической экспертизы и экспериментальных исследований, а также приведение отдельных положений в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В проекте предусмотрены следующие основные изменения и дополнения:

Процедура оказания услуги приведена к полному циклу с включением всех этапов, предшествующих принятию решения о выдаче сертификата.

Так, закреплено, что испытания средств измерений являются неотъемлемой частью процесса утверждения типа и включают:

метрологическую экспертизу технической документации;

экспериментальные исследования.

Также установлены конкретные сроки по каждому этапу:

метрологическая экспертиза – до 30 календарных дней ;

экспериментальные исследования – до 90 календарных дней с момента подачи соответствующей заявки.

закреплены требования к подаче документов и условиям перехода между этапами;

предусмотрен механизм учета переносов сроков по инициативе заявителя с соответствующим продлением сроков оказания услуги.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.