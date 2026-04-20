В Казахстане хотят усовершенствовать проведение судебно-медицинских экспертиз

Министерство юстиции подготовило поправки в некоторые приказы в части проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается внесение изменений и дополнений в:

Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции РК;

Норматив нагрузки судебных экспертов органов судебной экспертизы;

Правила определения категорий сложности судебных экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка приостановления и продления срока производства судебных экспертиз;

Стандарты и требования к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы;

Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы.

Как поясняется, изменения вносятся в целях совершенствования судебно-экспертной деятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.