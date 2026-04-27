Право

В Казахстане обновят правила выдачи работникам молока и лечебного питания

стакан молока на столе и печенье, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:23 Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект поправок в Правила обеспечения работников молоком, лечебно-профилактическим питанием и средствами защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ предусматривает:

  • актуализацию действующих норм с учетом изменений в законодательстве;
  • уточнение положений, регулирующих обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
  • конкретизацию состава и функционального назначения рациона;
  • уточнение формы выдачи отдельных компонентов;
  • унификацию терминологии и устранение возможных неоднозначных трактовок.

Вместе с тем условия, порядок и круг получателей остаются без изменений.

В Минтруда отметили, что цель проекта – сделать нормы понятнее и усилить защиту работников во вредных условиях труда.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 мая.

Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
