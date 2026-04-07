Запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли

Принято постановление правительства РК от 30 марта 2026 года о запуске космического объекта с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить запуск габаритно-массового макета полезной нагрузки ракетой-носителем "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" космодрома "Байконур" 27 марта 2026 года (резервные даты запуска: каждые сутки с 28 марта по 30 апреля 2026 года)", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

27 марта запуск не был осуществлен, его дата была перенесена на 4 апреля, затем на одну из резервных дат запуска. В какой день произойдет запуск "Союз-5", пока неизвестно.

"Союз-5" – новая перспективная ракета-носитель среднего класса, современная замена целому ряду решений, которые использовались в предыдущие десятилетия.

Одной из ключевых характеристик ракеты является ее грузоподъемность. По имеющимся данным, носитель способен выводить около 17 тонн на низкую околоземную орбиту. Это делает его важным элементом для будущих космических программ, в том числе в сфере запуска спутников и других полезных нагрузок.

Проект также рассматривается как часть более широкой стратегии обновления космического флота и расширения возможностей стартовой инфраструктуры на Байконуре.

Запуск "Союза-5" тесно связан с реализацией проекта "Байтерек", который Казахстан и Россия развивают как стратегическое направление космического сотрудничества.