#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Право

Запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли

Фото: АО "ЦЭНКИ"
Принято постановление правительства РК от 30 марта 2026 года о запуске космического объекта с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить запуск габаритно-массового макета полезной нагрузки ракетой-носителем "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" космодрома "Байконур" 27 марта 2026 года (резервные даты запуска: каждые сутки с 28 марта по 30 апреля 2026 года)", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

27 марта запуск не был осуществлен, его дата была перенесена на 4 апреля, затем на одну из резервных дат запуска. В какой день произойдет запуск "Союз-5", пока неизвестно.

"Союз-5" – новая перспективная ракета-носитель среднего класса, современная замена целому ряду решений, которые использовались в предыдущие десятилетия.

Одной из ключевых характеристик ракеты является ее грузоподъемность. По имеющимся данным, носитель способен выводить около 17 тонн на низкую околоземную орбиту. Это делает его важным элементом для будущих космических программ, в том числе в сфере запуска спутников и других полезных нагрузок.

Проект также рассматривается как часть более широкой стратегии обновления космического флота и расширения возможностей стартовой инфраструктуры на Байконуре.

Запуск "Союза-5" тесно связан с реализацией проекта "Байтерек", который Казахстан и Россия развивают как стратегическое направление космического сотрудничества.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений
10:04, Сегодня
В Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений
Токаев одобрил соглашение о допуске брокеров и дилеров государств ЕАЭС к участию на торгах бирж
09:48, Сегодня
Токаев одобрил соглашение о допуске брокеров и дилеров государств ЕАЭС к участию на торгах бирж
Пенсионное и социальное обеспечение: разработаны поправки
16:40, 06 апреля 2026
Пенсионное и социальное обеспечение: разработаны поправки
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
09:57, Сегодня
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
09:38, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
09:30, Сегодня
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
09:30, Сегодня
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
