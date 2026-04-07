Обновлены правила ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов

Приказом министра промышленности и строительства от 19 марта 2026 года утверждены Правила формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов (АГСК), сообщает Zakon.kz.

АГСК представляют собой цифровые ресурсы, содержащие актуальные сведения о:

нормативных правовых актах и нормативных технических документах (АГСК-1);

типовых проектах зданий и сооружений и типовых проектных решениях предприятий (АГСК-2);

строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения (АГСК-3);

технологиях производства работ (АГСК-4);

нормативных документах по ценообразованию в строительстве (АГСК-5).

Формирование и ведение АГСК осуществляется национальным институтом технического нормирования в строительстве.

АГСК формируется на основе информации о действии на территории республики государственных нормативных документов.

АГСК состоит из следующих элементов и разделов: наименование, содержание, введение и основная часть.

Указывается, что информация о принятых ведомственных нормативах и нормативных документах по стандартизации, затрагивающая вопросы проектирования и строительства, направляется в национальный институт для внесения в АГСК вместе с копией приказа об утверждении документа.

Информация о внесенных изменениях или дополнениях в ведомственные нормативные документы и нормативные документы по стандартизации также направляется в национальный институт.

Государственные нормативные документы, которые содержат сведения, составляющие государственные секреты, а также документы для служебного пользования в АГСК не включаются.

Информация по выпускаемым строительным конструкциям, материалам, изделиям и оборудовании межотраслевого применения, а также о снятии продукции с производства направляются субъектами предпринимательства, осуществляющими производство (изготовление) или поставку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в национальный институт для внесения соответствующих изменений и дополнений в классификатор строительных ресурсов.

Информация о типовых технологических картах направляется разработчиками в национальный институт вместе с копией приказа об их утверждении.

Поступившие сведения об утверждении ведомственных нормативных документов, нормативных документов по стандартизации и иных государственных нормативных документов, типовых проектов, типовых проектных решений, типовых технологических карт, о строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения вносятся национальным институтом в АГСК в течение 30 календарных дней.

Сформированные АГСК размещаются на интернет-ресурсе национального института.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов утрачивают силу.