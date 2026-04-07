Обновлены правила ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов
АГСК представляют собой цифровые ресурсы, содержащие актуальные сведения о:
- нормативных правовых актах и нормативных технических документах (АГСК-1);
- типовых проектах зданий и сооружений и типовых проектных решениях предприятий (АГСК-2);
- строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения (АГСК-3);
- технологиях производства работ (АГСК-4);
- нормативных документах по ценообразованию в строительстве (АГСК-5).
Формирование и ведение АГСК осуществляется национальным институтом технического нормирования в строительстве.
АГСК формируется на основе информации о действии на территории республики государственных нормативных документов.
АГСК состоит из следующих элементов и разделов: наименование, содержание, введение и основная часть.
Указывается, что информация о принятых ведомственных нормативах и нормативных документах по стандартизации, затрагивающая вопросы проектирования и строительства, направляется в национальный институт для внесения в АГСК вместе с копией приказа об утверждении документа.
Информация о внесенных изменениях или дополнениях в ведомственные нормативные документы и нормативные документы по стандартизации также направляется в национальный институт.
Государственные нормативные документы, которые содержат сведения, составляющие государственные секреты, а также документы для служебного пользования в АГСК не включаются.
Информация по выпускаемым строительным конструкциям, материалам, изделиям и оборудовании межотраслевого применения, а также о снятии продукции с производства направляются субъектами предпринимательства, осуществляющими производство (изготовление) или поставку строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в национальный институт для внесения соответствующих изменений и дополнений в классификатор строительных ресурсов.
Информация о типовых технологических картах направляется разработчиками в национальный институт вместе с копией приказа об их утверждении.
Поступившие сведения об утверждении ведомственных нормативных документов, нормативных документов по стандартизации и иных государственных нормативных документов, типовых проектов, типовых проектных решений, типовых технологических карт, о строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения вносятся национальным институтом в АГСК в течение 30 календарных дней.
Сформированные АГСК размещаются на интернет-ресурсе национального института.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
При этом ранее действовавшие Правила формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов утрачивают силу.