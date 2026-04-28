Как будет работать автоматизированный реестр в сфере архитектурной и строительной деятельности

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 21 апреля 2026 года утвердил новые Правила ведения автоматизированного реестра в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности будет вестись в целях:

систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной цифровой системы;

информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

реестр лицензий, выданных на проектную деятельность (проектирование), изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;

реестр аккредитованных юридических лиц в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Сведения в реестр вносятся посредством цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

Заявитель регистрируется и создает личный кабинет в цифровой системе в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и дает согласие на сбор и обработку персональных данных, содержащихся в цифровых объектах государственных органов и государственных юридических лиц.

Реестр содержит следующие сведения:

категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);

класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);

наименование разрешения;

ИИН/БИН лицензиата / владельца разрешения второй категории;

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;

адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;

об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о производственной базе;

о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о материально-технической оснащенности;

дата выдачи разрешения;

статус разрешения;

разрешительный орган;

вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);

подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);

особые условия;

идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);

период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);

основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК).

В документе говорится, что государственный архитектурно-строительный контроль осуществляется реестром в форме проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям.

Проверка осуществляется на постоянной основе путем мониторинга сведений о субъекте (объекте) контроля и надзора, в том числе полученных посредством интеграции с цифровыми системами государственных органов и иных организаций.

В случае выявления нарушения требований законодательства РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по результатам проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям реестр формирует и направляет субъекту контроля и надзора уведомление об устранении выявленных нарушений в личные кабинеты пользователя на веб-портале "цифрового правительства" и цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

В случае неустранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, применяются меры оперативного реагирования в виде приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению и направляются в личные кабинеты пользователя на веб-портале "цифрового правительства" и цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

Приостановление, прекращение действия (отзыв) разрешений в реестре осуществляется цифровой системой в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в автоматическом режиме либо разрешительными органами, на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК, посредствам внесения сведений о приостановлении прекращение действия (отзыв) разрешения.

Установлено, что срок приостановления разрешений в реестре составляет не более шести месяцев.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

