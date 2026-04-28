Как будет работать автоматизированный реестр в сфере архитектурной и строительной деятельности
Автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности будет вестись в целях:
- систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной цифровой системы;
- информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Реестр подразделяется на следующие разделы:
- реестр лицензий, выданных на проектную деятельность (проектирование), изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;
- реестр аккредитованных юридических лиц в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Сведения в реестр вносятся посредством цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.
Заявитель регистрируется и создает личный кабинет в цифровой системе в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и дает согласие на сбор и обработку персональных данных, содержащихся в цифровых объектах государственных органов и государственных юридических лиц.
Реестр содержит следующие сведения:
- категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);
- класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);
- наименование разрешения;
- ИИН/БИН лицензиата / владельца разрешения второй категории;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;
- адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;
- об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- о производственной базе;
- о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- о материально-технической оснащенности;
- дата выдачи разрешения;
- статус разрешения;
- разрешительный орган;
- вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);
- подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);
- особые условия;
- идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);
- период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
- основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК).
В документе говорится, что государственный архитектурно-строительный контроль осуществляется реестром в форме проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям.
Проверка осуществляется на постоянной основе путем мониторинга сведений о субъекте (объекте) контроля и надзора, в том числе полученных посредством интеграции с цифровыми системами государственных органов и иных организаций.
В случае выявления нарушения требований законодательства РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по результатам проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям реестр формирует и направляет субъекту контроля и надзора уведомление об устранении выявленных нарушений в личные кабинеты пользователя на веб-портале "цифрового правительства" и цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.
В случае неустранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, применяются меры оперативного реагирования в виде приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению и направляются в личные кабинеты пользователя на веб-портале "цифрового правительства" и цифровой системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.
Приостановление, прекращение действия (отзыв) разрешений в реестре осуществляется цифровой системой в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в автоматическом режиме либо разрешительными органами, на основании решения суда либо в иных случаях, предусмотренных законами РК, посредствам внесения сведений о приостановлении прекращение действия (отзыв) разрешения.
Установлено, что срок приостановления разрешений в реестре составляет не более шести месяцев.
Приказ вводится в действие с 1 июля.