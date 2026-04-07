Нормативы численности административно-управленческого персонала в госорганизациях: утверждены правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 16 марта 2026 года утвердил Правила установления нормативов численности административно-управленческого персонала в организациях или находящихся в ведении центральных государственных и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz

Так, говорится, что численность административно-управленческого персонала устанавливается в следующих размерах:

для организаций с общей штатной численностью работников менее 60 единиц – до 25%;

для организаций с общей штатной численностью работников более 60 единиц – до 15%.

К административно-управленческому персоналу относятся:

должности руководителя организации, его заместителей (за исключением заместителей, осуществляющих совмещение производственных или отраслевых функций в организациях здравоохранения, образования и культуры), членов правления (при наличии), руководителей аппаратов (при наличии);

подразделения или должности, обеспечивающие и осуществляющие следующие функции (процессы) в организации:

– документооборот (в том числе архивную деятельность) в организации;

– сопровождение закупок в организации;

– обеспечение безопасности в организации (в том числе защиту государственных секретов и гражданской обороны);

– кадровую работу в организации;

– юридическую работу в организации (в том числе представление интересов организации в суде, а также других организациях при рассмотрении правовых вопросов деятельности организации);

– финансовую деятельность в организации (в том числе бухгалтерский учет);

– экономическую деятельность в организации (в том числе планирование, управление активами);

отдельные подразделения и должности:

– комплаенс служба и (или) офицер;

– корпоративный секретарь;

– служба внутреннего аудита;

– уполномоченное лицо (пресс-секретарь) либо подразделение по взаимодействию со средствами массовой информации;

– секретариат первого руководителя организации (в том числе помощник, советник и иные схожие по функционалу должности).

Указывается, что к производственному (отраслевому) отраслевому персоналу относятся подразделения и (или) должности, в том числе руководители самостоятельных подразделений и руководители внутри самостоятельных подразделений, функционал которых связан с основной (уставной) деятельностью организации.

К вспомогательному (обслуживающему) персоналу относятся подразделения и (или) должности, в том числе руководители самостоятельных подразделений и руководители внутри самостоятельных подразделений, осуществляющие функции по инженерно-хозяйственной или обслуживающей деятельности.

Данный пункт правил не распространяется на подразделения и должности в случае, если их деятельность и функционал отнесен к основной (уставной) деятельности организации (производственной или отраслевой деятельности).

Уполномоченный государственный орган по труду на полугодовой основе посредством информационной системы "Единая кадровая система" проводит мониторинг штатных расписаний на предмет соблюдения положений настоящих Правил. По итогам мониторинга уполномоченный государственный орган по труду вносит предложения в соответствующие государственные органы.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года.