Право

На каких строительных объектах обязательно применение технологии информационного моделирования

Школьные занятия, уроки, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:26 Фото: akorda.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 19 марта 2026 года утвержден Перечень видов строительных объектов, при создании и эксплуатации которых обязательно применение технологии информационного моделирования строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

В данный перечень включены:

с 1 августа 2026 года:

  • здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 учащихся и более;
  • аэропорты, пассажирские терминалы аэропортов и иные объекты авиационной инфраструктуры;
  • тоннели железных и автомобильных дорог, метрополитены;
  • мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий;
  • уникальные строительные объекты. 

с 1 января 2028 года:

  • дошкольные объекты образования с количеством мест 95 и более детей;
  • здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 100 детей;
  • комплексы высших и средних специальных учебных заведений (кампусы за исключением отдельно стоящих спортивных комплексов, блоков питания, жилых городков и корпусов общежитий);
  • жилые и многофункциональные здания от 6 этажей и более (без учета верхнего технического этажа);
  • административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа);
  • объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением более 0,3 МПа (Мега Паскаль);
  • магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы I, II, III и IV класса;
  • магистральные сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения, насосные станции и водозаборы производительностью от 1000 м3/сут (метров кубических в сутки) и выше;
  • магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром более 320 мм (включительно) и сооружения на них;
  • здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и охранных мероприятий;
  • железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), морские и речные вокзалы;
  • спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 человек и более;
  • объекты здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения;
  • объекты электроснабжения, включая электрические подстанции, распределительные устройства, воздушные и кабельные линии электропередачи, центры питания;
  • электростанции всех типов, включая тепловые, гидроэлектрические, солнечные, ветровые и иные объекты генерации электрической энергии;
  • объекты нефтегазового комплекса, включая объекты добычи, промыслового сбора, подготовки, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также объекты сжиженного природного газа;
  • автомобильные дороги I и II категорий и сооружения на них;
  • гидротехнические сооружения I и II классов;
  • магистральные железные дороги;
  • здания и сооружения теплоэнергетики мощностью от 150 МВт (Мега Ватт) и более;
  • линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением от 110 кВ (кило Вольт) и более. 

с 1 января 2030 года:

  • все виды строительных объектов, за исключением строительных объектов третьего уровня ответственности. 

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обновлены правила ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов
Подрядные работы в составе строительно-монтажных работ: с 1 июля новый перечень
Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
