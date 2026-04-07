На каких строительных объектах обязательно применение технологии информационного моделирования

Фото: akorda.kz

Приказом министра промышленности и строительства от 19 марта 2026 года утвержден Перечень видов строительных объектов, при создании и эксплуатации которых обязательно применение технологии информационного моделирования строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

В данный перечень включены: с 1 августа 2026 года: здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 учащихся и более;

аэропорты, пассажирские терминалы аэропортов и иные объекты авиационной инфраструктуры;

тоннели железных и автомобильных дорог, метрополитены;

мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий;

уникальные строительные объекты. с 1 января 2028 года: дошкольные объекты образования с количеством мест 95 и более детей;

здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 100 детей;

комплексы высших и средних специальных учебных заведений (кампусы за исключением отдельно стоящих спортивных комплексов, блоков питания, жилых городков и корпусов общежитий);

жилые и многофункциональные здания от 6 этажей и более (без учета верхнего технического этажа);

административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа);

объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением более 0,3 МПа (Мега Паскаль);

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы I, II, III и IV класса;

магистральные сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения, насосные станции и водозаборы производительностью от 1000 м3/сут (метров кубических в сутки) и выше;

магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром более 320 мм (включительно) и сооружения на них;

здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и охранных мероприятий;

железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), морские и речные вокзалы;

спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 человек и более;

объекты здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения;

объекты электроснабжения, включая электрические подстанции, распределительные устройства, воздушные и кабельные линии электропередачи, центры питания;

электростанции всех типов, включая тепловые, гидроэлектрические, солнечные, ветровые и иные объекты генерации электрической энергии;

объекты нефтегазового комплекса, включая объекты добычи, промыслового сбора, подготовки, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также объекты сжиженного природного газа;

автомобильные дороги I и II категорий и сооружения на них;

гидротехнические сооружения I и II классов;

магистральные железные дороги;

здания и сооружения теплоэнергетики мощностью от 150 МВт (Мега Ватт) и более;

линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением от 110 кВ (кило Вольт) и более. с 1 января 2030 года: все виды строительных объектов, за исключением строительных объектов третьего уровня ответственности. Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: