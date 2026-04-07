На каких строительных объектах обязательно применение технологии информационного моделирования
Приказом министра промышленности и строительства от 19 марта 2026 года утвержден Перечень видов строительных объектов, при создании и эксплуатации которых обязательно применение технологии информационного моделирования строительных объектов, сообщает Zakon.kz.
В данный перечень включены:
с 1 августа 2026 года:
- здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 учащихся и более;
- аэропорты, пассажирские терминалы аэропортов и иные объекты авиационной инфраструктуры;
- тоннели железных и автомобильных дорог, метрополитены;
- мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий;
- уникальные строительные объекты.
с 1 января 2028 года:
- дошкольные объекты образования с количеством мест 95 и более детей;
- здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 100 детей;
- комплексы высших и средних специальных учебных заведений (кампусы за исключением отдельно стоящих спортивных комплексов, блоков питания, жилых городков и корпусов общежитий);
- жилые и многофункциональные здания от 6 этажей и более (без учета верхнего технического этажа);
- административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа);
- объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением более 0,3 МПа (Мега Паскаль);
- магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы I, II, III и IV класса;
- магистральные сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения, насосные станции и водозаборы производительностью от 1000 м3/сут (метров кубических в сутки) и выше;
- магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром более 320 мм (включительно) и сооружения на них;
- здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и охранных мероприятий;
- железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), морские и речные вокзалы;
- спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 человек и более;
- объекты здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения;
- объекты электроснабжения, включая электрические подстанции, распределительные устройства, воздушные и кабельные линии электропередачи, центры питания;
- электростанции всех типов, включая тепловые, гидроэлектрические, солнечные, ветровые и иные объекты генерации электрической энергии;
- объекты нефтегазового комплекса, включая объекты добычи, промыслового сбора, подготовки, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также объекты сжиженного природного газа;
- автомобильные дороги I и II категорий и сооружения на них;
- гидротехнические сооружения I и II классов;
- магистральные железные дороги;
- здания и сооружения теплоэнергетики мощностью от 150 МВт (Мега Ватт) и более;
- линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением от 110 кВ (кило Вольт) и более.
с 1 января 2030 года:
- все виды строительных объектов, за исключением строительных объектов третьего уровня ответственности.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
