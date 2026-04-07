В Казахстане будут вести перечень стратегических участков недр по урану

Председатель Агентства по атомной энергии приказом от 19 марта 2026 года утвердил Правила ведения перечня стратегических участков недр по урану, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в перечень стратегических участков недр по урану включаются участки недр, содержащие месторождения урана и редкоземельно-урановые месторождения.

В Перечне по каждому стратегическому участку недр указывается следующая информация:

наименование участка недр;

области;

географические координаты центра участка недр.

При расположении стратегического участка недр на территории двух и более областей указывается область нахождения географического центра месторождения полезного ископаемого.

Ведение перечня осуществляется компетентным органом в области недропользования в части добычи урана на основании сведений единого кадастра государственного фонда недр, предоставляемых уполномоченным органом по изучению недр.

Указывается, что при внесении в сведения единого кадастра государственного фонда недр изменений или дополнений, влекущих необходимость актуализации Перечня, уполномоченный орган по изучению недр в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения или дополнения направляет в компетентный орган соответствующую информацию с указанием сведений, указанных выше.

Компетентный орган ежегодно не позднее 1 декабря запрашивает сведения для проверки актуальности Перечня у уполномоченного органа по изучению недр в порядке, определяемом в соответствии с пунктом 6 статьи 72 Кодекса.

Компетентный орган на основании информации актуализирует Перечень по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2026 года.