Право

В Казахстане будут вести перечень стратегических участков недр по урану

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 16:17 Фото: primeminister.kz
Председатель Агентства по атомной энергии приказом от 19 марта 2026 года утвердил Правила ведения перечня стратегических участков недр по урану, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в перечень стратегических участков недр по урану включаются участки недр, содержащие месторождения урана и редкоземельно-урановые месторождения.

В Перечне по каждому стратегическому участку недр указывается следующая информация:

  • наименование участка недр;
  • области;
  • географические координаты центра участка недр.

При расположении стратегического участка недр на территории двух и более областей указывается область нахождения географического центра месторождения полезного ископаемого.

Ведение перечня осуществляется компетентным органом в области недропользования в части добычи урана на основании сведений единого кадастра государственного фонда недр, предоставляемых уполномоченным органом по изучению недр.

Указывается, что при внесении в сведения единого кадастра государственного фонда недр изменений или дополнений, влекущих необходимость актуализации Перечня, уполномоченный орган по изучению недр в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения или дополнения направляет в компетентный орган соответствующую информацию с указанием сведений, указанных выше.

Компетентный орган ежегодно не позднее 1 декабря запрашивает сведения для проверки актуальности Перечня у уполномоченного органа по изучению недр в порядке, определяемом в соответствии с пунктом 6 статьи 72 Кодекса.

Компетентный орган на основании информации актуализирует Перечень по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
