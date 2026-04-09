Как будут регулировать численность беспризорных кошек и собак посредством эвтаназии

На пленарном заседании Мажилиса депутаты в среду, 8 апреля 2026 года, приняли поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Zakon.kz изучил изменения, цель которых – заменить стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных на эвтаназию для регулирования численности.

На пленарном заседании Мажилиса, которое состоялось 8 апреля, рассматривался проект изменений и дополнений в Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который был разработан, к слову, более двух лет назад, в январе 2024 года. И вот наконец дождался своего часа.

Почему так долго? Вопрос непростой. Хотя ответ известен. Главная предложенная поправка – разрешение умерщвления бродячих и безнадзорных животных в целях регулирования их численности. На одной чаше весов – жизнь беспризорных, необустроенных братьев наших меньших, на другой – здоровье, а подчас и жизнь людей, особенно детей, которых размножившиеся бродячие собаки, как правило, и предпочитают в качестве цели для атаки. Как и любые хищники.

Приоритет очевиден: надо защитить людей. Но как добиться результата наименее жесткими, гуманными способами? Ведь за то, что вчерашние лучшие четвероногие друзья человека стали хищниками, сами люди частично и ответственны, выгнав их на улицу.



Поправки, как известно, были приняты: эвтаназия заменит предложенную несколько лет назад, когда разрабатывался новый для Казахстана закон "Об ответственном обращении с животными", схему: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.

Далее – подробности.

Эвтаназия вместо стерилизации

Если конкретно, в статью 15 Закона РК внесены дополнения. Для начала напомним действующую норму. Следуя принципам ответственного обращения с животными, сейчас допускают лишь пять оснований для умерщвления:

для прекращения физических страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом; при получении нежизнеспособного новорожденного приплода животных с явно выраженными признаками аномалий и уродств; при регулировании численности диких животных и производстве охоты, рыболовства и ведении рыбного хозяйства; в случае нападения животного (животных) на человека, животных и (или) иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

Поправками же хотят добавить еще одну причину:

Умерщвление (но, разумеется, гуманное, не причиняющее страданий – эвтаназия) допускается при регулировании численности бродячих и безнадзорных животных, которые больны, проявляют немотивированную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем, зоозащитными организациями, а также иными лицами по истечении определенного срока после сдачи животного в пункт временного содержания животных.

Кстати, о разнице между безнадзорными и бродячими животными. Первые – у которых есть (или был) владелец, но он утратил над животными контроль: сбежали, потерялись или выгнал сам. Что касается бродячих животных, у них никогда и не было владельцев (пп. 18) и 19) статьи 1 Закона). Разумеется, речь идет о владельцах юридических, которые зарегистрировали питомцев должным образом

Итак, в чем новизна? Для примера используем выгнанного из дома и ставшего безнадзорным пса. Если он, как это водится у собак, прибился к стае, а затем эта стая, скажем, пыталась загрызть девушку, совершавшую пробежку ранним утром, или напала на ребенка, в темноте после второй смены возвращавшегося из школы, то такая агрессия уже предусмотрена действующей редакцией статьи 15 Закона, а именно пп. 4) пункта 1 статьи 15.



Такие особи в случае нападения на человека (и даже других животных), вообще, когда они представляют угрозу жизни или здоровью, а также общественному порядку и безопасности, подлежат безусловному умерщвлению.

Но! Речь в поправках идет о тех особях, которые и не нападали ни на кого. Просто были отловлены, поскольку этого требует порядок – Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных (пункт 8):

"Отлову подлежат животные, находящиеся в общественных местах (улицах, дворовых территориях, парках, скверах, заброшенных зданиях, окраинах города, дачных массивах и прочих местах) без сопровождения владельца животного".

Т.е. собаку выгнал хозяин, спецы поймали пса и доставили в пункт временного содержания животных. И далее, если животное соответствует четырем критериям, его (не сразу, а по истечении определенного срока, но об этом поговорим отдельно ниже) подвергнут эвтаназии. Эти критерии:

животные проявляют немотивированную агрессию;

больны;

не востребованы владельцем;

не обустроены зоозащитными организациями, а также иными лицами.

Но логично задаться вопросом: а что делать, если животное соответствует не всем четырем критериям в совокупности? Оно, допустим, не больное и не агрессивное, но забирать его из временного пункта никто так и не изъявил желания. По поводу последнего пункта. Изначально поправками были предложены такие сроки: для безнадзорных животных – 60 суток, для бродячих – 15 суток. Однако на брифинге после пленарки последовало уточнение: срок уменьшили до 5 суток, правда, время может быть увеличено в регионах местными исполнительными органами в зависимости от напряженности ситуации как на улицах, так и в пунктах содержания.

Как уже выше упоминалось, в свое время был придуман алгоритм для регулирования численности бродячих животных, который назвали методом ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск. То есть схема предполагала регулирование численности не умерщвлением особей, а их стерилизацией. Однако затем стали говорить, что метод не работает. Пусть животное и не даст проблемное потомство, однако само оно после выпуска вполне может напасть.

Как поется в песенке, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. А от этой самой собачьей жизни нет вакцины... Поэтому вопросы обратного выпуска в городскую среду в самом законе никогда не были отрегулированы: ни слова там об этом четвертом шаге алгоритма ОСВВ не сказано, только об отлове, стерилизации и вакцинации – в статье 23 Закона.

Но, внимание, поправками планируется исключить и такие шаги, как стерилизация (пп. 6) и вакцинация (пп. 7). Так что от "алгоритма" останется один отлов. Повторим, однако, вопрос: а что будет с теми отловленными, но невостребованными животными, которые не больны и не агрессивны? В проекте не сказано.

Меньшее из двух зол

Такие вот изменения и дополнения. К которым просятся два комментария. С одной стороны, что крайне важно, появление на практике данного таймера и формализацию критериев в каком-то смысле можно даже считать гуманным явлением. Объясняем.

Дело в том, что, помимо Закона РК "Об ответственном обращении с животными", в стране действуют также вышеупомянутые Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных. Они, конечно, утверждены приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов как раз в целях реализации закона (оба документа вступили в силу в 2022 году). Но в данном конкретном случае есть бросающаяся в глаза коллизия.

Вот что сказано в пункте 25 Правил:

"Животные, напавшие на человека, животных или представляющие угрозу жизни или здоровью человека, в том числе животные, сбившиеся в стаи, состоящие не менее чем из трех особей, больные неизлечимыми болезнями животные подлежат гуманному умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназии), препаратами, не запрещенными законодательством РК".

Понятно, что в правилах порой присутствуют детали, которых нет в соответствующем законе, поскольку он призван регулировать более общие вопросы. Однако фрагмент текста, автоматически записывающий стаи из трех и более собак в категорию подлежащих эвтаназии, – не чересчур ли вольная детализация закона? А ну как псы вполне миролюбивые, а вдруг кого-то пожелают забрать неравнодушные граждане?..

Кроме того, в Правилах (в пункте 25) нет никаких сроков. По истечении какого времени они "подлежат эвтаназии"? А ведь 15 и даже 5 суток могут спасти конкретным животным, что называется, попавшим в ситуацию, жизнь. Поэтому мы и говорим о вполне явной гуманизации, ведь после изменений в законе перепишут и подзаконные акты.

С другой стороны, не может не огорчать другое. Напомним, целью закона "Об ответственном обращении с животными" было защитить животных от жестокого обращения. Но как обычно: все красиво на бумаге, да забыли про овраги. Ведь новые правила влекут дополнительные расходы и хлопоты для владельцев (в их числе, например, обязательная регистрация, т.н. чипизация).

Подчеркнем – для ответственных владельцев, тех, кто и до принятия закона человечно относился к тем, кого приручил. А вот менее ответственных хозяев новые правила подталкивают к тому, чтобы избавиться от ставшей обузой игрушки. Как и штрафы за нарушения в области учета и содержания домашних животных, которых раньше не было (вступившая в силу в 2022 году статья 407-2 КоАП).



Собак и кошек попросту стали выбрасывать на улицу. В итоге число бродячих животных в населенных пунктах резко выросло. И нападений, соответственно, тоже. Но это полбеды. Оказалось, что денег на временное содержание, стерилизацию и вакцинацию беспризорных животных не хватает. Это дорого. А зачастую, как уже говорилось, и неэффективно. Поэтому бродячие стаи, особенно в сельской местности, попросту не отлавливали.

В результате всего этого и случился сначала рост безнадзорных животных, а затем встала проблема регулирования их численности. А теперь надо исправлять ситуацию и выбирать меньшее из двух зол.