#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Право

Ветеринарную палату создадут в Казахстане

Ветеринар, ветеринары, ветеринарная клиника, ветклиника, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:32 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года взяли в работу поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам ветеринарии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена Серика Егизбаева, законопроект разработан депутатами Мажилиса в целях дальнейшего совершенствования сферы.

"Законопроектом предусматривается разграничение полномочий в области ветеринарии между уровнями госуправления, исключение несвойственных функций в ветеринарных организациях, созданных МИО, создание общественных организаций в области ветеринарии в форме ветеринарной палаты для выражения защиты прав и законных интересов соответствующих специалистов, их учета, повышения квалификации, приведение процедуры обращения ветеринарных препаратов в соответствие с документами ЕАЭС, оказание социальной поддержки в области ветеринарии, обеспечение ветеринарных специалистов веторганизаций, созданных МИО, спецодеждой", – сказал он.

На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные затраты из бюджета порядка 27 млрд тенге ежегодно.

В сентябре 2025 года были изменены правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: