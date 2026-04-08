Ветеринарную палату создадут в Казахстане

Фото: freepik

Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года взяли в работу поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам ветеринарии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена Серика Егизбаева, законопроект разработан депутатами Мажилиса в целях дальнейшего совершенствования сферы. "Законопроектом предусматривается разграничение полномочий в области ветеринарии между уровнями госуправления, исключение несвойственных функций в ветеринарных организациях, созданных МИО, создание общественных организаций в области ветеринарии в форме ветеринарной палаты для выражения защиты прав и законных интересов соответствующих специалистов, их учета, повышения квалификации, приведение процедуры обращения ветеринарных препаратов в соответствие с документами ЕАЭС, оказание социальной поддержки в области ветеринарии, обеспечение ветеринарных специалистов веторганизаций, созданных МИО, спецодеждой", – сказал он. На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные затраты из бюджета порядка 27 млрд тенге ежегодно. В сентябре 2025 года были изменены правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью.

